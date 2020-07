4 soluciones naturales para aliviar los cólicos menstruales

Cuando el óvulo de una mujer no es fecundado se produce un sangrado conocido como menstruación. Esto lo tenemos que vivir todas cada mes y no viene solo. A veces los bajos estados de ánimo nos afectan. No obstante lo más común es el dolor en el vientre. Pero tu sufrimiento llegó hasta aquí. Te enseñamos 4 remedios naturales para aliviar los cólicos menstruales.

Estas recomiendas caseras son ideales para quienes no quieren tomar medicamentos y sufren de cólicos los días antes, durante y después de la menstruación. Toma nota.

1.- Pulpa de aloea de vera

El aloe de vera en muy efectivo para aliviar los cólicos menstruales porque tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Te recomendamos diluir 5 cucharadas de pulpa de sábila en medio vaso de agua y tomarlo. Esto disminuirá tu dolor y podrás pasar por esos días de una manera más cómoda.

2.- Masajes con aceites esenciales

La fricción en la zona del vientre hace que las molestias se disminuyan. Te recomendamos hacerte masajes con aceites esenciales en el área. Además de sentir un alivio, también te estarás consintiendo y esto contribuirá a mejorar tu estado de ánimo.

3.- Bolsa de agua caliente

El calor ayuda a relajar los músculos contraídos de tu vientre. Para poder aplicártelo te recomendamos usar una bolsa de agua caliente y colocarla en el área de tu vientre. Nuestros músculos se contraen para expulsar la sangre, pero con este tratamiento natural puedes decirle adiós a los cólicos menstruales.

4.-Sana dieta alimentaria

Los productos grasos contribuyen a congestionar la circulación sanguínea. Por eso uno de los remedios naturales más eficaces y preventivos para aliviar los cólicos menstruales es una comida sana los días antes de venirte el período y mientras lo pasas. Te recomendamos comer muchas frutas y verduras y evitar las frituras.

