Ejercicios fáciles para eliminar los rollitos debajo del sujetador

Mantenerte en forma cuando tienes poco tiempo puede parecer algo demasiado complicado sin embargo, con estos ejercicios te darás cuenta de que no.

Y no es que no requieran esfuerzo pero no necesitas ir a un gimnasio o pagar por aparatos costosos. Tampoco requieres de equipo pesado, basta con el espacio que tienes en casa.

Si lo que quieres es eliminar esos molestos rollitos que se hacen debajo del sujetador (los que se hacen por el abdomen alto y la espalda), esta rutina es ideal para ti.

Intenta llevarla a cabo al menos 3 veces por semana entre 30 y 40 minutos. Recuerda que la constancia es lo más importante. No olvides calentar antes de hacer cualquier circuito de ejercicios.

Para eliminar los rollitos al frente (abdomen alto y costados)

Levantamiento cruzado de rodillas

Este ejercicio es un trabajo corporal completo que ayuda a eliminar la grasa.

-Párate con los pies separados al ancho de las caderas.

-Extiende su brazo derecho sobre la cabeza y coloca tu brazo izquierdo sobre tu cadera, como te sea más cómodo para mantener el equilibrio.

-Levanta la rodilla izquierda en el aire y tira del brazo hacia la rodilla, tocando la rodilla si es posible. Estira el brazo hacia arriba y baje la pierna hasta la posición inicial.

-Repite este ejercicio de seis a ocho veces, luego hazlo en el lado opuesto, estirando el brazo izquierdo hasta la rodilla derecha.

Hollow Hold

-Acuéstate boca arriba en el piso con las piernas largas y los brazos extendidos sobre su cabeza.

-Presiona la parte baja de la espalda contra el piso mientras levanta los brazos y las piernas para que su cuerpo forme una C (sus hombros y pies deben estar a varias pulgadas del piso).

-Aprieta los músculos abdominales y glúteos y manténlos así durante un minuto.

Para los rollitos del sujetador en la espalda

Wrap Twist

El giro de envoltura es un ejercicio que ayuda a tonificar la parte superior de la espalda.

-Comienza con los pies separados al ancho de las caderas.

-Gira los dedos de los pies. Levanta los brazos a los lados, deteniéndote a la altura de los hombros. Gira las palmas hacia adelante y mantén las caderas estacionarias mientras giras hacia el lado izquierdo, envolviendo los brazos alrededor de tu cuerpo.

-Respira hondo y mantén esta posición durante cinco segundos. Exhala y luego levanta los brazos para volver a tu posición inicial.

-Gira a tu lado derecho, envolviendo sus brazos contra. Repite este ejercicio 20 veces.

Plancha con giro

Una variación de la plancha básica. Este ejercicio requiere una rotación adicional de la parte superior de tu cuerpo, de modo que trabajas la cintura y el abdomen.

-Comienza en posición de plancha, con los antebrazos sobre el suelo y las caderas y los pies alineados.

