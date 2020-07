Así puedes evitar que tu periodo sea demasiado molesto mientras duermes

No es sorprendente hablar de todos los inconvenientes que se presentan durante tu periodo, desde cólicos, hinchazón, dolores de cabeza, sangrado abundante y dolor. Mientras que para algunas la noche es el único momento en el que se olvidan de su periodo (pues no están conscientes de él) para otras, se convierte en una pesadilla que no las deja dormir.

Además, de acuerdo con la Sleep Foundation, durante la menstruación, tu temperatura corporal aumenta, lo que puede causar alteraciones en tu sueño.

Algunos estudios han correlacionado el síndrome premenstrual con la disminución de los niveles de melatonina. Por lo tanto, las mujeres tienen más dificultades para conciliar el sueño y permanecer dormidas justo antes de tu período.

Justo antes de la menstruación, hay una caída en el estrógeno, lo que puede causar o empeorar los dolores de cabeza. Estos pueden llegar a ser persistentes durante la noche, evitando que duermas tranquila.

Para las mujeres que experimentan cólicos menstruales severos, no debería sorprender que estos afecten el sueño. Especialistas afirman que esto se dismenorrea, menstruación dolorosa. Al igual que con los dolores de cabeza, esto obviamente puede causar trastornos del sueño.

¿Qué hacer entonces para que no sea tan molesto? Aquí algunas recomendaciones.

Elige la ropa adecuada

Usa tu ropa interior más cómoda, de modo que se adapte a tu cuerpo como para que puedas moverte libre sin sentir que estás atrapada. No debe de estar apretada en tu abdomen para evitar molestias por la hinchazón. Parece algo muy obvio pero es básico para al menos sentirte bien en tu cama durante esas noches.

Aplica calor

Si te has despertado en medio de la noche por un cólico, intenta aplicar un poco de calor. Ya sea con una almohadilla térmica o una toalla caliente. Colócala sobre el abdomen. Que no esté demasiado caliente o lastimarás tu piel. También puedes beber un té caliente relajante.

Dormir en posición fetal

Si normalmente duermes sobre tu la espalda o el estómago, intenta rodar hacia un lado y meter los brazos y las piernas. Esta posición quita presión de los músculos abdominales y puede aliviar la tensión que puede empeorar los calambres.

Pose de niño

Esta posición es similar a la fetal pero implica doblarte hacia adelante y poner la cabeza sobre el colchón con las rodillas debajo de ti. Es ideal para aliviar los cólicos.

Yoga

De hecho, el yoga en general puede ser una forma efectiva de combatir los malestares menstruales, particularmente en las posturas que implican plegarse de una manera que libera la espalda baja, así que también puedes practicar un poco de yoga antes de dormir.

Toma un baño caliente o haz ejercicio

Antes de dormir trata de hacer un poco de ejercicio o tomar un baño caliente. Estas actividades pueden aliviar los cólicos menstruales, además de relajar tu mente antes de acostarte..

