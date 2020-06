El dolor de ser "sólo amigos" con alguien de quien estás enamorada

Todas hemos estado ahí. Todas hemos sentido el dolor de un amor no correspondido; cuando conoces a alguien realmente increíble, con quien tienes una química inexplicable pero que por una u otra razón no puede ser algo más.

Esa persona puede ser quien te saque las sonrisas más sinceras y quien te da alivio cuando tu mundo se derrumba. Pero a veces la sincronía se equivoca y el Universo hace que te topes con esa persona perfecta en el momento equivocado, provocando un extraño dolor en el corazón.

No hay nada más doloroso que estar tan cerca de una persona con la que no puedes tener un futuro.

Todas nos hemos enamorado de alguien que sabemos no puede ser pero que en en alguna parte de nuestro corazón, se mantiene la esperanza. Quizá en algún momento lo intentaron pero inevitablemente terminaron siendo "sólo amigos".

Seamos sçolo amigos es quizá una de las frases más dolorosas, especialmente cuando eres alguien que tiene mucho amor para dar. Esto puede venir de un amigo con el que quieres una relación o de una persona con la que no se pudo más y terminó por romper contigo. De cualquier forma, su "solución" para seguir cerca, pone a prueba a tu corazón.

Y aunque de entrada aceptas las condiciones, sabes que te incomoda. Esa persona te quiere y disfruta de tu compañía pero no del mismo modo en que tú lo haces y eso, termina siendo una forma de morir lentamente.

Ser sólo amiga de alguien a quien amas profundamente es un martirio; tu salud mental es puesta a prueba y sólo te mete en un laberinto sin salida.

Parece un cliché pero "hay muchos otros peces en el mar", deja de sufrir por uno que no se deja "atrapar". No te cierres a las oportunidades.

No puedes aceptar fragmentos de algo que amaste con tu totalidad.

El amor incompleto no es amor, es autodestructivo. Las relaciones "a medias" no te dejan avanzar ni sacan lo mejor de ti. Hace que dudes y que no puedas dormir por las noches pensando en todo lo que está mal en ti que hace que la otra persona no pueda amarte por completo.

Déjalo ir. Te mereces un amor que te haga sentir segura y especial, no uno al que tengas que convencer y perseguir todo el tiempo.

Te recomendamos en video