Las muejres que beben gin tienen el poder de hipnotizar a todos con su encanto

En estos tiempos tan acelerados donde no hay tiempo de hacer todo lo que queremos, no hay nada como poder sentarse, cerrar los ojos unos momentos y dar un profundo respiro. ¿Suena bien? ¿por qué no acompañar el momento con una buena copa de vino o un gin?

Todos tenemos es amiga obsesionada con el Gin y aunque para muchas mujeres es una bebida amarga, hay grandes ventajas para quien disfruta de ese sabor que deja en el paladar

Existe la creencia de que un buen trago es capaz de pausar el mundo para devolverte el aliento. Y no, no se trata de beber hasta que se acabe la botella sino de saber saborear cada pequeño trago.

La mujeres que no dejan pasar la oportunidad de probar un buen gin tienen algo muy especial y es que tienen el poder de hipnotizar a todos con su encanto. No se dejan llevar por el qué dirán, sólo disfrutan del momento Su alma parece volar libre, como si fuese un momento de transformación.

Pero estas no son sólo palabras ya que un estudio, publicado en la revista en línea BMJ Open, afirma que ciertos alcoholes pueden tener un impacto en tus emociones y en tu comportamiento. La investigación, que encuestó a 30,000 personas entre 18 y 34 años en más de 21 países, descubrió que aquellas que prefieren el gin sobre otras bebidas, se sienten más sexys y poderosas.

Piénsalo, el ginebra ha estado presente en la historia y la literatura, siendo la bebida preferida de escritores y personajes de carácter fuerte. Desde tiempos remotos, fue considerada como una bebida curativa, capaz de sanar con sus ingredientes herbales.

No es cuestión de embriagarse, quienes buscan disfrutar de un buen gin, saben que se trata de un momento de reflexión, de goce. Cada gota que se impregna en los labios y el paladar hace que recuerdes lo poderosa que eres. Y eso te hace extremadamente sexy.

Muchas de las mujeres que disfrutan de esta bebida son tomadas como almas viejas, después de todo, es un sabor fuerte, sólo apto para conocedoras. Quienes beben gin, tienen una energía mística, que por momentos parece estar atormentada y por otros, que resulta imposible no sentirse atraídos hacia ella.

Una mujer que bebe gin tiene una gran fortaleza mental pero también un espíritu inquebrantable que la dota de un brillo especial.

