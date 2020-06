Lo que "El Principito" nos enseñó sobre el verdadero amor

Los libros son un portal otros mundos, nos dan un respiro del mundo y nos recuerdan que todo va a estar bien cuando estamos por colapsar. No importa cuán favorables o desfavorables sean las condiciones en el exterior, cuando disfrutas de un buen libro, eres capaz de sacarle provecho a la vida de la de la mejor manera.

Y mientras que algunas historias pueden dejarnos un sabor agridulce, otras nos transforman por completo. "El Principito" es uno de esos cuentos que podemos leer una y otra vez y siempre aprender algo nuevo.

LEER MÁS: Las mujeres que aman leer son las almas más libres

Una de las lecciones más valiosas que nos dejó sin duda fue la del amor verdadero, el ver más allá de la superficie y no olvidar nutrir aquello que es importante para nosotros.

El autor, Antoine de Saint-Exupéry, quería plasmar esto a través de un cuento, aparentemente infantil, con tiernas ilustraciones y un lenguaje inocente que termina por tener una gran profundidad. ¿Qué fue lo que nos enseñó sobre amar de verdad?

“Solo con el corazón se puede ver correctamente; Lo que es esencial es invisible a los ojos."

Recuerda mirar más allá de la superficie.

El dibujo de la boa constrictora que digiere un elefante es muy conocida por todos. Pero tiene un truco: mientras que la mayoría dice que a simple vista es un sombrero, algunos hacen cientos de interpretaciones de lo que es. El mismo narrador sufre porque se da cuenta de que nadie quiere ver más allá,porque se niegan a ver o sentir a profundidad.

TAMBIÉN LEE: 10 libros que tienes que leer antes cuando quieres encontrarle sentido a tu vida

Es claro que podemos ligar esto a lo que es el amor verdadero. Hay que sentir y ver más allá de lo que está frente a nuestro ojos.No todo es lo que parece y si nos adentramos más al corazón de los demás, nos encontraremos con su verdadera esencia.

Cuida las cosas que tienes, ya que no pueden ser reemplazadas.

Incluso en medio de un jardín de hermosas rosas, el principito no puede escapar de los pensamientos de su propia rosa, simplemente no puede reemplazarla. "Uno no podría morir por ti. Por supuesto, un transeúnte normal pensaría que mi rosa se parecía a ti. Pero mi rosa, por sí sola, es más importante que todos ustedes juntos, ya que ella es la que he regado ".

El único error es dejar de amar

¿Alguna vez te has preguntado si vale la pena invertir tu tiempo en algo o tomar el riesgo? Ponle fin y déjate guiar por lo que sabes que tienes en ti. El corazón no miente. Todos hemos pasado por un evento desafortunado que nos asustó yque nos hizo dudar en amar a alguien. Esa también es parte de la experiencia pero en lugar de negar el amor, es una razón para hacerlo con más fuerza, con la persona correcta, en el tiempo correcto.

El amor, en su forma más pura, siempre será lo correcto a pesar de los riesgos que corras. Dejar de amar no es la mejor opción ya que sin amor, la vida perdería su color y se volvería simplemente blanco y negro. Elige amar y saborea cada momento.

Te recomendamos en video