Así es como leer "El principito" se vuelve más especial cuando eres adulto

Los libros son un portal otros mundos; un escape momentáneo de la realidad que nos acongoja. No se trata de un montón de palabras, sino un conjunto de historias que realmente nos llenan en alma de mil maneras diferentes. Y si hay algo que resulta increíblemente satisfactorio es el volver a leer un libro que alguna vez nos llenó el corazón.

Una de las historias fantásticas que muchos leímos de niños fue "El Principito", de Antoine de Saint-Exupéry. Ya sea por gusto o por una tarea de la escuela, pero muchos terminamos sumergidos entre sus encantadoras palabras e ilustraciones.

Sin embargo, mientras que entendimos que habla de los buenos valores y el poder de la imaginación, si lo leemos ahora de adultos, el libro adquiere un significado diferente o mejor dicho, sanador.

Hay quienes creen que "El Principito" no es un libro para niños (de hecho el autor así lo pensaba) pues aunque tiene todas las características de un cuento infantil, tiene una profundidad que sólo un adulto podría entender.

Es realmente un libro para adultos. El protagonista no es pequeño príncipe sino un aviador de mediana edad que narra la historia. Este narra la historia desde cierto trauma psicológico como lo es su talento artístico frustrado cuando era niño.

Además, el autor recurre a cierto lenguaje satírico, a través de frases ingenuas y mensajes románticos que cuestionan situaciones complejas de la sociedad. El Principito, es un personaje que no se encuentra en el mejor momento de su vida, lo que lo lleva a una especie de viaje espiritual en el cual busca reencontrarse.

Aquí algunas frases que siempre llevaremos en el corazón:

“Solo con el corazón se puede ver correctamente; Lo que es esencial es invisible a los ojos."

Solo hay un número finito de cosas a las que podemos dedicarnos mientras vivimos, por eso hay que elegirlos con cuidado.

"Es el tiempo que pasaste en tu rosa lo que hace que tu ésta sea tan importante".

Ya sean tus sueños o un ser querido, no permitas que nadie reste su importancia. Ellos significan algo para ti porque es donde has invertido tiempo y energía Lo que importa es que A TI te importa, aún si para los demás no es así.

"Todos los adultos alguna vez fueron niños … pero solo unos pocos lo recuerdan".

Una de las frases más nostálgicas que sin duda adquieren un significado más especial ahora. Estamos formados por recuerdos, imaginación y curiosidad, pero a veces, nuestro ritmo de vida hace que olvidemos aquello que nos hizo tan felices cuando éramos niños.

