Amar y respetar a los animales te hace mejor persona

Si fidava di tutti. Quando l'ananas che ha mangiato è esploso, doveva essere terrorizzata, non per sé, ma per il suo piccolo che avrebbe partorito tra 18 o 20 mesi. Non ha fatto del male ad un singolo essere umano, nemmeno quando correva per le strade del villaggio a causa del dolore lancinante . Non ha distrutto una sola casa. È andata nel fiume ed è rimasta immobile con la testa in acqua, come per provare a sopportare quel male. È morta così." . . Ritornano alla mente le illuminanti parole di Faber: Una delle più grandi e terrificanti passioni dell'uomo è quella di esercitare il proprio potere. Quando gli manca il materiale umano se la prende con la natura, su cui esercita un'autorità ed un controllo che la portano a sfigurarla, a distruggerla. Fabrizio De André.