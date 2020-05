Coronavirus no solo afecta a los pulmones, también causa graves daños a otros órganos

El coronovirus, no solo puede ocasionar neumonía grave. También genera trombosis en los pulmones. Además, posteriormente, puede presentar insuficiencia multiorgánica que afecta a riñones, hígado y páncreas.

Estos han sido los hallazgos de una primera serie importante de autopsias en Austria. Las investigaciones, como parte de un estudio en el Departamento de Patología del Hospital Graz II, en colaboración con la Universidad Johannes Kepler de Linz y las Universidades Médicas de Graz y Viena.

Las autopsias realizadas a pacientes fallecidos por este virus demuestra que efectivamente causa una trombosis arterial en los pulmones. Sin embargo también demuestra que otros órganos se ven afectados.

Coagulación de la sangre por coronavirus

Los microbiólogos de MedUni Graz y Michael Trauner del Departamento de Medicina III de MedUni Vienna, analizaron los resultados de los primeros 11 casos de coronavirus que se presentaron. Al respecto, el especialista explicó: "Nuestra investigación demostró que, aunque la enfermedad comenzó con daño pulmonar, esto generalmente fue seguido por trombosis en las arterias pulmonares y daños a otros órganos en esos casos fatales".

Aunque el también llamado COVID-19 genera mayormente inflamación de los alvéolos pulmonares, también tiene una reacción acompañante en las arterias pequeñas a menudo parece desencadenar la coagulación de la sangre.

Como explicaron los especialistas al principio, el coronavirus también afecta a otros órganos. Entre ellos figuran los riñones, el hígado, el páncreas, las glándulas suprarrenales y el sistema linfático.

Curso severo de fallas múltiples

"Lo que vemos es que COVID-19 es una enfermedad infecciosa grave que afecta a todo el cuerpo y conduce en el curso severo a la falla de múltiples órganos", explica Michael Trauner. El especialista señaló que aún no está claro si padecer el coronavirus causa daño a largo plazo a los órganos afectados.

La efectividad de los anticoagulantes en la prevención y el tratamiento de estas trombosis aún no están claros. Esto debido que los pacientes del hospital le administran los anticoagulantes como precaución. No obstante esto no pudo evitar que se presentaran trombosis típicas del Convid-19.

La circunstancia de acuerdo con los especialistas es realizar profilaxis de trombosis, incluso para pacientes no hospitalizados. El camino de coronavirus está aún muy disperso y se requieren más informaciones sobre esta enfermedad para desarrollar tratamientos nuevos y efectivos.

