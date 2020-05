El coronavirus no se iría nunca: OMS manifiesta que podría volverse endémico

Cada vez más el coronavirus sigue ganando territorio en diversos aspectos de la sociedad, afectando todo a su paso. Tal ha sido su compenetración con las rutinas y vida cotidiana del mundo entero que los especialistas aseguran que lo tendremos por mucho tiempo.

De acuerdo con el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, citado en BBC, el COVID-19 podría imitar el camino de otras enfermedades y no erradicarse.

"Es importante poner este asunto encima de la mesa: el virus podría convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca", aseguró según el mismo medio.

Un virus endémico es aquel que afecta habitualmente a una región o país, se repite frecuentemente o está muy localizado en un lugar.

Unos ejemplos de ello son la malaria en países tropicales, así como el dengue, la fiebre amarilla, el sarampión, la enfermedad de Chagas, VIH, entre otras.

Varios de estos padecimientos tienen vacunas para su prevención, pero aún siguen afectando a muchas comunidades.

Otros, como el VIH, se conocen desde hace décadas pero todavía no ha sido posible desarrollar las inyecciones, no obstante, se han logrado grandes mejorías para sus tratamientos, aprendiendo a lidiar con él.

Coronavirus se volvería endémico. - Unsplash

Aprender a convivir con el coronavirus

Por este motivo, Ryan fue muy realista en afirmar que se debe evitar generar falsas expectativas en la población sobre un fin de la enfermedad, porque esto quizás no suceda.

"Creo que es importante que seamos realistas y no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá. No hay promesas para esto y no hay fechas", sentenció.

De momento el virus ha contagiado a más de cuatro millones de personas en el mundo, ocasionando más de 300 mil muertes, desde que se supo de su existencia a finales de 2019 en China.

