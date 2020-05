4 remedios naturales contra la acidez estomacal

La acidez estomacal, también llamada ardor en el estómago, es una sensación de quemazón que proviene de este órgano y sube hasta el esófago. Te enseñaremos cuatro remedios naturales para que se te pase.

1.- Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio cuando se encuentra diluido en el agua tiene un efecto alcalino por eso se recomienda para la acidez estomacal.

Solo tienes que mezclar una cucharadita de bicarbonato de sodio en 100 mililitros de agua. Tómalo a sorbos y ya verás como el malestar se irá casi que inmediatamente.

2.- Té de jengibre

Los antioxidantes con los que cuenta el té de jengibre son muy eficientes a la hora de disminuir la inflamación del estomago, lo que termina reduciendo la sensación de acidez.

Te recomendamos poner a hervir dos centímetros de raíz de jengibre en 2 tazas de agua. Posteriormente, apaga el fuego y deja reposar por media hora. Revuelve los pedazos de jengibre y bebé un vaso antes de cada comida.

3.- Té de hinojo

Las propiedades antinflamatorias del hinojo son perfectas para calmar la acidez estomacal. También disminuye el reflujo gástrico.

Te recomendamos realizar un té poniendo a hervir una taza de agua y luego echar una cucharadita de hinojo. Deja reposar por 10 minutos, cuélalo y bébelo dos o tres veces por día. También puedes tomarlo 20 minutos antes de cada comida.

4.- Jugo de pera

Si no quieres saber nada de tés, no podrás resistirte a un exquisito jugo de pera. ¡Sí! La pera también es muy buena para la acidez estomacal

Para realizar esta preparación solo tienes que licuar dos peras maduras con un poco de agua. Si no quieres que el jugo se torne oscuro puedes agregarle unas gotitas de limón. El alto contenido de la pera en sodio, potasio, hierro y calcio es lo que le da su importante poder para combatir la acidez estomacal. Toma el jugo recién hecho.

