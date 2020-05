Así es como la cuarentena ha cambiado nuestra relación con el maquillaje

La crisis por la pandemia de coronavirus ha dejado nuestras vidas al descubierto. Las mujeres nos hemos mostrado en redes sociales tal y como somos en nuestro día a día: en pijama o en ropa deportiva, despeinadas y sin maquillaje.

Piénsalo: estamos en casa, encerradas y aisladas del mundo; con tantas tensiones y estrés acumulado, lo último que queremos es dedicar tiempo a ponernos máscara de pestañas o rubor. Y mientras que muchas hemos sido señaladas por una sociedad que considera que no maquillarse es igual a ser "descuidada" o "fea", estamos aprendiendo a ver nuestro cuerpo con otros ojos.

No sólo estamos abrazando nuestro cabello natural, sino también nuestra piel desnuda.

Claro, no tiene nada de malo pensar en un poco de maquillaje, de hecho, hay estudios psicológicos que aseguran que este ayuda a mejorar tu estado de ánimo y a sentirte poderosa. Pero lo que es un hecho es que independientemente de lo que decidas, hay un cambio en tu relación con el maquillaje.

Es decir, si nos maquillamos o peinamos bonito ya no es bajo la presión de tener que ir arregladas al trabajo o gustarle a nuestra cita. Ahora, es completamente por y para nosotras; bajo nuestras propias reglas. No esperamos nada, sólo sentirnos bellas porque sí; sin importar que estemos entre cuatro paredes.

Es una actitud diferente.

Para muchas de nosotras, el corrector para cubrir las ojeras o los brotes de acné era obligatorio y resultaba abrumador no tenerlo a la mano. Ahora, no importa andar con la piel desnuda. Durante esta pandemia, muchas nos hemos dado cuenta de que cubrir esas imperfecciones no es más importante que aprender a aceptarlas y trabajar sobre ellas desde un punto de vista más amoroso.

Porque sí, este es un buen momento para adoptar nuevos hábitos y remedios que ayuden a nuestra piel a respirar. Pero sobretodo, es un buen momento para liberarnos de los estándares de belleza que nos ha impuesto la sociedad y poner en marcha el amor propio.

