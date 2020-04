5 claves para hacer sexting como una experta

Ahora que la mayoría de las personas se encuentran en aislamiento debido al coronavirus, el sexting se ha convertido en una de las herramientas más usadas por las parejas que se encuentran lejos para mantener su intimidad sin ponerse en riesgo.

Sin embargo para quienes nunca lo han practicado puede ser incómodo en un inicio, ya que comunicar los deseos personales con palabras puede llegar a ser complicado para quienes no acostumbran hacerlo. Pero esto no tiene que ser un impedimento, ya que existen formas de comenzar a una interacción con tu pareja en la que ambos se sientan tranquilos y entusiasmados.

Cómo iniciar el sexting

Habla de recuerdos y fantasías

Una de las preocupaciones más frecuentes, es no saber qué decir. No necesitas ser muy creativa ni muy explícita si no lo deseas. En su lugar, puedes recordar cosas del pasado que te hayan hecho sentir bien, como su último encuentro sexual.

Por otra parte si tienes una fantasía recurrente que no has comentado con tu pareja, puede aprovechar para compartirla con él y tener retroalimentación.

Lo más importante son los detalles

El secreto está en describir la situación de forma detallada. Puedes describir el lugar, las prendas, las partes del cuerpo y las sensaciones de las que estás hablando.

También puedes hacer preguntas, ya que el punto es entablar una conversación con tu pareja. Puedes preguntarle qué le gustaría hacer, ver o sentir, cómo haría ciertas acciones o hablar sobre la parte de su cuerpo que más te gusta.

Asegúrate de hacerlo en el momento indicado

Antes de enviar un mensaje sexual, confirma que la otra persona quiera recibirlo. Puedes preguntar directamente si está dispuesta a tener ese tipo de interacción o si ya lo han hecho antes, puedes comenzar con una oración más coqueta, como: "Extraño tus labios en mi cuello".

Nombrar una parte específica del cuerpo puede ayudar a que tu pareja se imagine mejor lo que describes.

