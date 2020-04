Deja de creer que tienes que ser extremadamente productiva durante la cuarentena

Son tiempos difíciles y confusos para todos. Es inevitable que te sientas abrumada o perdida. Pero mientras más pasan lo días de encierro por la cuarentena, más complicado se vuelve mantener el equilibrio. La tecnología se ha convertido en una aliada que nos ha mantenido informados sobre lo que está sucediendo en el mundo pero también nos ha provocado cierto malestar.

El exceso de noticias y mensajes negativos, nos hace sentir ansiosas pero revisar constantemente lo que hacen nuestros amigos o celebridades favoritas, termina haciéndonos creer que tendríamos que ser extremadamente productivas mientras estamos encerradas.

Todo el mundo está aprendiendo a bailar o un nuevo idioma; otros están leyendo libros demasiado profundos o haciendo rutinas de ejercicios para mantenerse en forma. Está bien mantenerse activos durante la cuarentena ¿pero sabes qué? No tienes que sentir culpa si no tienes ganas de hacer todo eso.

El encierro durante largos períodos sin duda tendrá efectos negativos en tu cuerpo y, por lo tanto, en tus niveles de productividad. Está bien trata de ser positivos pero tampoco está mal sentirte sin ánimos.

No son vacaciones, es un encierro. No es lo mismo estar en tu casa un fin de semana sin hacer nada porque quieres, que estar toda la semana porque es necesario. estamos prácticamente obligados a estar en casa por seguridad y eso es agotador. No siempre puedes ser positiva. .

Es un desafío para la salud mental. Los psicólogos afirman que en tiempos de crisis mundiales como una depresión económica, las guerras y las pandemias, cualquier ser humano es vulnerable a padecer alguna enfermedad mental. Ahora, imagina a quienes ya sufrían ansiedad o depresión. Sin duda, están siendo diez veces más desafiados y probablemente lo último que necesitan es que alguien los "obligue" a sonreír todos los días.

Para ser productiva no sólo necesitas tiempo, sino también gozar de buena salud mental. La crisis a la que nos estamos enfrentando no es el mejor panorama y es posible que necesites descansar un poco. No importa si no estás haciendo un esfuerzo físico, el agotamiento mental también es real y puede hacer que te sientas más pesada.

No está mal pasar el día viendo películas o tener muchas ganas de dormir. Esto es un duelo y todo lo sobrellevamos de forma diferente .

No es que debas ceder ante la pereza, el pánico y la depresión pero definitivamente no necesitas la presión social adicional de estar siendo extremadamente productiva. Haz lo que te haga feliz pero sobretodo, descansa y tómate tu tiempo.

