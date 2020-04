Cómo llevar la cuarentena si estás con una persona que sufre ansiedad o depresión

El mundo viviendo una crisis en todos los sentidos. Estamos encerrados entre cuatro paredes, día a día recibimos información confusa y aterradora y la incertidumbre no deja de acechar. Sin duda, no son tiempos fáciles para nadie, especialmente para quienes padecen de ansiedad o depresión.

Si vives con una persona que padece estos u otros trastornos de ansiedad, es importante que sepas cómo ser un soporte para sobrellevar la cuarentena y a la vez sentirte tranquila.

Todos nos hemos sentido ansiosos en algún momento de la vida. Sin embargo, un desorden de ansiedad no es lo mismo que sentir nervios momentáneos.

Para quienes padecen un trastorno de ansiedad, superar esa sensación no es tan fácil. Al contrario, es algo persistente que crece conforme avanzan los minutos. Es como ahogarse, como si el corazón fuera a estallarte; es un hormigueo en la cara, un bombardeo de fatalidades que golpean tu cabeza.

A menudo, las personas que se encuentran alrededor de alguien con ansiedad creen que las palabras de aliento son un motor que ahuyenta el malestar. Pero no es así. A veces, los consejos y palabras bonitas no son suficientes para calmar la ansiedad y en ocasiones, puede llegar a convertir la situación en algo mucho peor. ¿Qué hacer entonces?

Hazle saber que eres un apoyo

Antes que nada, no insistas en decirle que "se calme". Es como pedirle a alguien con alergias que deje de estornudar en un cuarto lleno de polvo. Las personas con ansiedad necesitan saber que estás ahí, eres una red de apoyo con quien pueden contar (por el simple hecho de estar), que son amadas y que no son una carga.

No presiones

En estos días es común ver gente que está dando consejos de cómo calmar la ansiedad a través del ejercicio, yoga u otras actividades. No es negar el potencial de cualquiera de estas actividades para ayudar a las personas con ansiedad pero no funciona igual para todos, de hecho, puede convertirse en algo frustrante. Puedes sugerir diferentes actividades para que distraiga su mente, pero asegúrate de no presionar o reclamar si no quieren hacerlo.

"Estamos juntos en esto"

Por ahora, están encerrados y las medidas de prevención dictan que lo mejor es quedarse así un tiempo. Ahora, son un motor para el otro, independientemente de lo que depare el futuro. Así que es importante que la persona con ansiedad con la que estás sepa que estarán juntos. Hazle saber que si trabajan como equipo, las cosas serán mejores.

