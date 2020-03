Así es como cocinar puede ayudarte con la ansiedad de estar en cuarentena

El brote de COVID-19 alrededor del mundo ha causado estragos no sólo a nivel de salud física sino también mental. Para muchas personas, las medidas de prevención para evitar contagios no han sido fáciles. Se han cancelado reuniones, espectáculos, viajes y hasta abrazos.

El distanciamiento social, el aislamiento y el exceso de información que circula en los medios, han llevado a que muchos padezcan de ansiedad, depresión y miedo. Por suerte, existen diferentes formas de sobrellevarlo.

Aunque no lo creas, la cocina es una de las actividades que pueden ayudarte a liberarte de todos los pensamientos y emociones negativas, al menos por un par de horas.

Si disfrutas de la cocina, sabes que tiene un efecto inexplicable en tu mente y tu corazón. Si bien es cierto que requiere de un gran esfuerzo y dedicación, es algo que se disfruta, incluso después de haber terminado, cuando saboreas lo que has preparado.

La cocina se vuelve tu lugar feliz, no importa si tuviste un pésimo día o si tu corazón está hecho pedazos. Hay algo ahí que simplemente te revive.

Cocinar te permite explorar tu creatividad; te quita un peso de encima y te ayuda a olvidarte del caos alrededor.

Piénsalo: muchos de tus recuerdos más felices seguramente están relacionados con la comida, desde el olor a pastelillos enc asa de la abuela, hasta el caldo de pollo que hacía mamá cuando te sentías enferma. La comida es una puerta a la felicidad que despierta sus sentidos y para quienes aman cocinar, no hay nada como preparar esa felicidad ellas mismas.

No hay nada más satisfactorio que lograr un espojado perfecto en un pastel o que esa combinación de especies en una pasta hayan creado una deliciosa explosión de sabor. Cada pequeño logro en la cocina es un motivo de gran felicidad.

Suena cursi pero de verdad ayuda a liberar tu mente. Puedes buscar recetas en Internet y usar lo que tengas en casa para que no tengas que salir al supermercado. No tiene que ser algo complicado. Este puede ser momento para que aprendas algo nuevo. No dejes que el miedo te paralice; aférrate a lo que te hace feliz.

