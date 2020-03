4 razones por las que NO debes contactar a tu ex durante el aislamiento por COVID-19

La pandemia de COVID-19 sigue amenazando al mundo y para prevenir que haya más contagios, una de las medidas de seguridad ha sido el aislamiento social. Se han cancelado reuniones, espectáculos y viajes; muchas personas han dejado de ir a sus oficinas y ni pensar salir al centro comercial a "perder el tiempo".

Estar encerrada y sin contacto con el mundo exterior puede ser algo muy difícil de llevar. No solamente te hace sentir angustiada y ansiosa sobre lo que está sucediendo en el mundo sino que además, provoca que surjan sentimientos de soledad. Aquí es donde puede aparecer "quien-no-debe-ser-nombrado", mejor conocido como TU EX.

Quizá tuviste una ruptura reciente y no has podido dejar de sentirte abrumada por ello. En tiempos de crisis, esto puede exponenciarse, incluso si habías creído que ya lo habías superado. Es bien sabido que la mejor forma de acelerar el proceso de sanación tras una ruptura es el contacto cero pero si el mundo "se está acabando", puedes llegar a pensar que debes contactar a tu ex para preguntar cómo está todo.

La única razón legítima para comunicarte con esa persona es si tienen hijos en común y deben ver por sus necesidades así que si no es así, lo mejor es mantener la distancia. La comunicación con tu ex solo prolongará tu sufrimiento y evitará que comiences un proceso de liberación, especialmente en estos tiempos de caos. ¿Quieres más razones por las que no debes contactarlo? Sigue leyendo.

No puedes sanar

Terminar una relación es difícil, pero los sentimientos dolorosos no son permanentes. Te sentirás triste, enojada y confundida pero nada que no puedas aprender a controlar. La sanación llega tarde o temprano pero si insistes en contactar a u ex, se volverá un ciclo autodestructivo. Esto puede amortiguar el golpe pero no cura nada. Simplemente le permite posponer aceptar completamente los sentimientos difíciles y sus nuevas circunstancias. Enfrentar tus sentimientos y aceptar el hecho de que tu ex ya no está, es difícil pero este puede ser un buen momento para iniciar el proceso.

No te sientas culpable por poner tu felicidad primero Aprende a practicar el amor propio sin sentirte culpable

Vives de la fantasía

Si tu relación ha terminado, entonces se acabó: lo que tenías con tu ex ya no existe. No será lo mismo pero debes continuar. Buscar contactar a tu ex sólo significa que estás creando un universo alternativo en donde existe la posibilidad de que tú y tu ex puedan estar juntos y ser felices. Como resultado, caes en la ansiedad del "hubiera" y sumado al encierro, terminarás enloqueciendo. Esta montaña rusa se interpone en el camino de la vida real y tus oportunidades reales de encontrar la felicidad.

No estás en un buen estado de ánimo

¿Te sientes enojada ahora?¿Ansiosa? ¿Sola? Es mun mundo de mucha vulnerabilidad para todos. No es una buena idea tomar decisiones cuando estás emocionalmente fuera de control. Puedes explotar o terminar llorando y rogándole a tu ex que regrese. No te hagas esto.. ¿De verdad quieres convencer a alguien para que esté contigo? ¿De verdad quieres regresar a ese lugar donde no resultó ideal? Mejor aprende a ver lo mucho que vales. Trabaja en ti y en la aceptación de lo que eres ahora.

Es solo un momento de debilidad

Si tu ex quisiera recuperarte y estuviese locamente enamorado de ti, estaría contigo ahora. Sé fuerte. No te rindas. Piensa bien de ti misma. No te vendas a bajo precio y no devuelvas esa llamada ni seas tú quien mande ese mensaje. No cedas en este momento y libérate.

Tu relación debería ser un refugio seguro no un campo de batalla Una relación no tiene por qué ser un infierno

¿Qué hacer entonces?

Si ese impulso que estás sintiendo es demasiado fuerte, ¡apaga tu teléfono!. Aléjate de la tecnología para no caer en la tentación. Busca algo con qué distraerte mientras estás en cuarentena. Medita, haz ejercicio, colorea mandalas o lee un libro. Hay tantas actividades que puedes hacer para distraer tu mente del susodicho.

Son tiempos difíciles, así que aprovecha para mejorar. No le des vueltas a lo que fue y pudo ser esa relación. Es momento de avanzar y analizar lo que realmente quieres y mereces.

Aunque es momento de evitar contacto físico con otros, aún puedes llamar a tus amigos o familiares que están lejos. Así que si te sientes sola y necesitas hablar con alguien, ¡acércate a ellos! Te desharás de la necesidad de buscar a tu ex para no sentirte sola.

Te recomendamos en video