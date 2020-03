Así es como puedes mantener la calma en momentos de crisis

Cuanto más tratamos de mantenernos al día con las últimas noticias, más abrumadas terminamos por sentirnos. En medio de lo que parece una crisis mundial, sentir ansiedad, fatiga, estrés o mal humor, parece inevitable. Por si fuera poco, la tecnología se ha convertido en un arma de doble filo donde por un lado nos permite enterarnos de lo que acontece en el mundo, prácticamente al minuto y por otro, se vuelve un detonante de emociones negativas. Hay tantas situaciones tristes y traumáticas que pasan en el mundo y que nos preocupan profundamente.

La violencia está a la orden del día y el bombardeo constante de malas noticias nos hacen pensar en lo vulnerables que somos.

No hay duda de que la vida puede ser estresante. Muchos de nosotros llevamos vidas ocupadas y, a menudo, puede ser difícil evitar la negatividad. Sin embargo, hay maneras de mantener la calma y una actitud positiva a pesar de las situaciones negativas en el mundo.

La vida es estresante e injusta a veces, pero siempre puedes encontrar algo por lo que sonreír.

No importa quién sea o por lo que esté pasando, si puede encontrar algo por lo que estar feliz todos los días, su vida será mucho mejor para ello. Date cuenta de que todos pasan por altibajos. Es posible que esté deprimido en este momento, pero con el tiempo, volverá a subir. Intenta apreciar los momentos simples y hermosos de la vida. Sonríe y sé que al final, todo va a estar bien.

Está bien evitar algunas conversaciones

Las noticias, particularmente las grandes que probablemente causen más estrés, inevitablemente se vuelven parte de la conversación en tus redes sociales, chats o reuniones de amigos. Recuerda que está bien elegir no comprometerte a participar en ello si no lo deseas. Si algún tema te resulta estresante, es válido cambiarlo o simplemente decir "prefiero no hablar de esto".

Enfócate en lo que SÍ puedes resolver

En lugar de concentrarte en todo lo que está mal, una forma de lidiar con la ansiedad relacionada con todo el caos alrededor y mantener la calma, es enfocarte en los problemas que puedes ayudar a resolver.

Por más pequeño que sea, siempre hay algo que se puede hacer para contribuir a cambios positivos en tu comunidad, familia o trabajo. Recuerda que las pequeñas acciones positivas suman algo grande. Sé parte del cambio desde tu propia trinchera.

Cultiva amor y paz.

Repite afirmaciones positivas. Mantente enfocada en ti y en el momento presente. Tienes mucha gente a tu alrededor que te ama y que haría lo que fuera porque estuvieras bien. Tus amigos, tu familia, están ahí para ti sin importar qué y te aman incondicionalmente. Si ahora mismo te sientes desecha, confía en las personas que amas.

Te recomendamos en video