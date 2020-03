Si tienes que "convencerlo" de que te quiera, entonces no es amor

El amor parece estar pasando por tiempos complicados en los que es difícil definirlo. Parece que cada vez es más difícil encontrarlo y termina siendo más fácil conformarse con la primer persona que nos hable "bonito".

Uno de los mayores temores que experimentamos en la vida es el miedo a la soledad, a no cumplir con los estándares sociales que nos hacen creer que nuestro valor depende de si estamos con alguien o no. Este miedo es la razón por la que muchas personas piensan que es mejor tener "cualquier cosa" que nada, olvidando que el amor no se persigue, ni se ruega.

Puedes estar con una persona que te quiere y que te abraza; con la que ríes y con la que puede hablar de cualquier cosa que pase por tu cabeza. Se siente bien y te has mentalizado a no preocuparte por el futuro porque lo importante es que en ese momento estás con alguien. Pero ¿es realmente amor?

Si has comenzado a cuestionarte esto o si piensas que tienes que "pedirle" que te quiera entonces hay un problema. No te conformes ni te confundas. La necesidad de amor y compañía nos ciega y puede hacernos caer en las manos de la persona incorrecta.

Si tienes que convencerlo de que vea la belleza en ti, no es amor. Si tienes que convencerlo de que tus sueños son válidos, no es amor. Si tienes que convencerlo de que te quiera, no es amor.

Puede ser fácil acostumbrarse a esa vida, a no cuestionar y a seguir bajo esa rutina pero piénsalo: convencer a alguien para que te ame es mucho trabajo, drena tu energía y termina por hacerte olvida lo que realmente vales.

Amar a alguien que no siente lo mismo por ti es un ciclo interminable de puro tormento. Sueñas despierta, deseas, quieres, te das cuenta de que no te pertenece y que no puedes obligarlo a nada. Pero aunque sientes dolor, sigues soñando, deseando y queriendo.

La rutina hace que se vuelva más fácil amar a alguien que ya creemos que nos ama pero tarde o temprano esto se vuelve algo insostenible.

Piénsalo, es agotador invertir más tiempo en esa persona porque sabes que no está dispuesto a hacer lo mismo. ¿Por qué gastar tanta energía en alguien que no sabe apreciar todo lo que eres?

No es sano pasar los días convenciendo a la otra persona que te ame. Sin darte cuenta se convierte en una obsesión que deforma la realidad, cambia tus valores y te dudar de quién eres y lo que vales. Cuanto más tiempo te obsesionas, más pierdes. Amar a alguien que no te quiere de vuelta es muy doloroso y nunca te sentirás segura o feliz en la relación, ¿por qué quedarte ahí?

Te mereces un amor completo que no te haga dudar de lo hermosa o interesante que eres. El amor no se obliga, de lo contrario, no es amor. Mereces ser amada por todo lo que eres. Mereces ser adorada y admirada. Así que no te quedes si tienes que luchar porque te volteen a ver. Ten paciencia pero sobretodo, amor hacia ti misma y el amor que mereces llegará sin esfuerzo.

