Así es como las personas agradecidas son más felices

La vida es bastante complicada y no existe un manual que nos enseñe cómo vivirla. Sin embargo, así como siempre hay momentos en los que sentimos que todo está mal, siempre ha momentos por los cuáles agradecer, aún cuando haya lágrimas en vez de sonrisas .

Y es que no importa cuán difícil sea la vida, ser una persona agradecida, hace que tengas una vida más feliz. No solamente te quita un peso de encima sino que también, te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva.

Todos hemos sido lastimados por alguien que era parte importante en nuestra vida. Todos conocemos la decepción, la sensación de un corazón roto y el coraje que provoca una traición. Todos hemos sentido que el mundo se nos viene encima y que nos quedamos atrapados en un laberinto sin salida.

Sin embargo, cuando eres una persona agradecida, hasta la tormenta más potente, abre paso a los rayos del sol.

Agradece que estés aquí en este mundo. Tu existencia es razón suficiente para estar agradecida porque lo creas o no, eres clave en la vida de muchas personas.

Agradece a tu familia y amigos; a quienes están contigo en las buenas y en las malas. Agradece a quienes festejan contigo tus logros y quienes te tienden la mano en tus tropiezos.

Agradece a las personas que te decepcionaron, a quienes rompieron tu corazón en pedazos pero que te hicieron más fuerte. El amor ha construido tu carácter pero también la tristeza. Si no fuera por ellos, no serías esta persona firme, capaz de superar los obstáculos que te ponen enfrente. Agradece las cicatrices porque son prueba de que has luchado y resistido.

Ser agradecida no significa que tengas que olvidar el mal que te hicieron. Ser agradecida significa que recuerdas que hay mucho bien en tu vida. Puede ser tu peor momento posible, pero siempre encontrarás a algo o alguien por lo que estar agradecida. Es una forma de combatir el dolor y sanar el corazón.

A veces es difícil pero cuando conviertes el agradecimiento en un hábito, te das cuenta de lo buena que es la vida y de lo afortunada que eres por todo lo que ha llegado a ti.

La gratitud es la mejor manera en la que realmente puedes apreciar tu vida, no importa cuán lastimada o cansada estés.

