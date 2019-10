Bailar es la clave para mantenerte joven y vivir más tiempo

Bailar es divertido y emocionante; calma nuestra alma y nos hace sentir bien pero, ¿es capaz de hacernos rejuvenecer? Sí y la ciencia lo confirma.

No se puede negar que hay algo en el baile que nos inspira, que nos llena de energía y que nos llena de felicidad y si cada vez que escuchas música tus pies comienzan a moverse de forma automática ¡no te quedes sentada! Varias investigaciones sugieren que bailar es la clave para vivir más tiempo y hacerte lucir joven. Incluso aseguran que es más efectivo que pasar horas en el gimnasio haciendo ejercicios de resistencia.

¿Cuál es el vínculo entre la longevidad y la danza? A medida que envejeces, tu salud física disminuye y cada vez surgen mayores limitaciones en tu capacidad para participar en actividades con niveles de alta resistencia o que requieran mucho movimiento físico. El dolor en los músculos y huesos se va haciendo más presente conforme envejeces y mientras que es un proceso inevitable, el baile es capaz de atrasarlo o al menos disminuirlo.

Para llegar a esto, especialistas del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas y el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Otto von Guericke Magdeburg, Magdeburg, Alemania asignaron rutinas de baile semanales a voluntarios con una edad promedio de 68 años. A otro grupo se les dio actividades enfocadas en la flexibilidad, y entrenamiento de resistencia durante 18 meses. En este tiempo, ambos grupos tuvieron un aumento de la actividad en el área del cerebro del hipocampo, donde ocurre una gran disminución relacionada con la edad.

Por ejemplo, esta área del cerebro se ve afectada por el Alzheimer, ya que juega un papel importante en el aprendizaje y la memoria y está conectada a mantener el equilibrio.

El grupo que siguió rutinas de baile en línea, de salsa y de jazz puso a prueba su capacidad para dar pasos, giros, patrones de brazos, velocidad, formación y ritmo. Se considera que estos desafíos son el factor principal que influyó en el notable cambio en el equilibrio logrado por el grupo de bailarines, además de que mejoraron su resistencia y memoria considerablemente.

No es ningún secreto que el baile puede ser terapéutico, por eso se usa comúnmente como un calmante para el estrés. El resultado de esto es que las mujeres bailan para ganarse la vida no solo están menos estresadas, sino que son más felices. Investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de Suecia descubrieron que bailar aumenta exponencialmente los sentimientos de euforia después de analizar los efectos que la danza tuvo en la salud mental de más de 100 mujeres participantes. No hay mejor forma de mantenerse joven que libre de estrés.

