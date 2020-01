No importa si has estado soltero toda tu vida o si acabas de salir de una relación tóxica . No importa si has tenido una sola relación o si ya has pasado por muchas. Es momento de que entiendas lo mucho que vales y te quedes con la persona que alimenta tu autoestima y no tus inseguridades. Porque te mereces un amor al que no tienes que perseguir, un amor que es capaz de ver la belleza en ti, aún en medio de la tempestad. Mereces un amor que te elija, una y otra vez, que no te suelte y que camine a tu lado todos los días.

Quizá dejaste de creer en el amor, quizá piensas que jamás encontrarás a ese alguien con quien compartir tu vida. Pero créeme cuando te digo que eres digna de amor y que el Universo tiene algo increíble para ti.

Ya no estás para amores a medias ni amores vacíos ni de medio tiempo. Así que no bajes tus estándares ni te conformes porque mereces a alguien que no te haga cuestionarte sobre tu valor o su amor.

Así que quédate con quien alimente tu autoestima, no tu inseguridad ni tu miedo. Quédate con quien no te de motivos para dudar de lo que vales y que tampoco te haga sentir sola en esos momentos de oscuridad.

Quédate con quien no te haga sentir aterrorizada por abrir tus emociones y mostrar tu vulnerabilidad, porque esa persona es tu lugar seguro. Quédate con quien te abrace fuerte porque nunca quiere dejarte ir.

Esa persona es quien te recuerda lo hermosa que eres y que no se cansa de escuchar tus historias, mientras te ve a los ojos, no importa cuántas veces las hayas contado. Sabes que siempre está escuchando es una forma en la que te hace fuerte y en la que te hace sentir segura de ti misma.

Esa persona es quien siempre buscará sacarte una sonrisa porque odia la idea de verte triste. Es quien te empuja a probar cosas nuevas porque sabe que estás destinada a algo grande.

Así que ante todo, quédate con quien te ayuda a recuperar el aliento cuando sientes que no puedes más, que te hace sentir la persona más importante e interesante y quien ante todo, mantiene tu valor en alto y por nada en el mundo, te hace sentir insegura o temerosa. Mereces un amor bonito y si estás consiente de ello, llegará a ti.

