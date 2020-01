La verdad sobre involucrarte con alguien que acaba de salir de una relación complicada

Quizá conociste a alguien increíble y te interesa conocerlo más a fondo; sin embargo, esa persona oculta un pasado complicado en el plano amoroso. Quizá estés saliendo con alguien pero descubres que su relación anterior no fue nada buena y ahora sientes que eres "el clavo que sacó a otro clavo".

E s casi seguro que tus amigos y familiares te han advertido que deberías salir con alguien más, que esa persona sólo está tratando de llenar un vacío contigo y que te va a comparar con la persona antes de ti. ¿Es seguro comenzar una relación con alguien que acaba de salir de una?

En realidad es una situación complicada y mientras que muchas relaciones que comienzan de esta manera no duran, algunas pueden superar obstáculos difíciles que se presentan en el camino. Si te pones del lado de la persona que acaba de salir de una relación complicada, sabes que no es algo fácil de superar y que inevitablemente tienes miedos y dudas.

Esa persona está empezando a descubrir una nueva rutina (sin su ex) y eso puede ser un proceso confuso. Puede que no esté buscando otra relación seria o al menos no tan pronto pero también, puede tener esa emoción por aventurarse a algo nuevo.

Tratar a esa persona como un objeto dañado; necesita comprensión, espacio y tiempo aunque no hay que exagerar con la sensibilidad pues nunca saldrá de esa oscuridad. Lo importante es que ambos dejen las cosas claras desde un principio. Si está sufriendo, es importante que sepa que puede decírtelo para entonces establecer ciertos límites de lo que se quiere y lo que no.

Es normal pensar que te va a comparar con su ex pareja pero no es sano incentivar en absoluto esa conversación. Te hace ver insegura y que no mereces tener su amor. No es una línea que quieres cruzar. No presiones. Cuando quiera hablar sobre su última relación y compartir contigo, lo hará.

No intentes apresurarte en los planes. Es probable que esa persona aún no esté lista para conocer a tus padres o ir a esa reunión familiar con tus tíos y abuela. Pasen tiempo juntos uno a uno en lugar de apresurarse a presentarlo con todos tus amigos en un bar abarrotado y ruidoso.

Sí, quien acaba de salir de una relación complicada tendrá dificultades para confiar en ti. Todavía está sufriendo y sintiéndose increíblemente vulnerable. Su primera reacción al salir con alguien nuevo es que existe una gran posibilidad de que termine dolorosamente.

Establece un límite para cuánto estás dispuesta a procesar con ellos sobre su ex y hazle saber si no está respetando ese límite. Hablar sobre el pasado puede estar bien, o incluso necesario de vez en cuando, pero usarte como el hombro donde llorar todos los días podría llevarte a involucrarte en una relación tóxica, convirtiéndose en un ciclo vicioso en el que no quieres estar.

