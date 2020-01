Cada desamor que has tenido te llevará a la persona que sabrá amarte como mereces

Estar enamorada es posiblemente una de las mejores cosas que te puede pasar sin embargo, para experimentar completamente todo lo que implica el amor, es necesario que vivas el otro extremo: el desamor.

Sí, nada es más doloroso que un corazón roto pero es necesario pues es lo único que podría encaminarte hacia lo que en verdad mereces para ser feliz.

TAMBIÉN LEE: Así es como las mujeres fuertes superan una mala relación amorosa

El desamor te hace creer que no eres suficiente y que si no has podido encontrar a alguien que te ame es porque algo está mal contigo. Pero conforme pasa el tiempo y sanas las heridas, entiendes que no es tu culpa, que simplemente fue algo que no estaba destinado a ser.

El desamor te hace más fuerte, aún cuando creas que te desmoronas lentamente. Te hace entender que hay muchas otras cosas por las cuales levantarte todos los días y dar lo mejor de ti. Tú eres una de esas cosas así que no olvides que lo más importante al final del día es amarte incondicionalmente.

TAMBIÉN LEE: Quédate con quien te ame con tus rarezas y defectos que te hacen tan única

Sí, que te rompan el corazón apesta. Nadie quiere pasar por ello pero para encontrar a la persona que te amará como tanto mereces, es necesario experimentarlo. El tiempo te ayudará a entender lo mucho que vales y eso es lo que hará que por nada en el mundo bajes tus estándares.

Después de un desamor, es normal que tengas miedo de volver a enamorarte pero cuando la persona correcta se atraviese en tu camino, despejarás todas esas dudas. Mereces un amor bonito y por eso, no dudes de lo mucho que vales.

Deja de pensar en todo lo que pudo salir mal en tus relaciones pasadas. Comienza a apreciar todo sobre ti y alentarás a otros a hacer lo mismo.

Te recomendamos en video