Propósitos que las mujeres fuertes deberíamos hacernos para este 2020

El 2019 terminó y nos dejó grandes lecciones. Si bien la lucha feminista continúa, estos doce meses que acabamos de vivir nos han servido para alzar la voz y reflexionar acerca de las violencias machistas.

Este 2019 fue muy importante para el feminismo latinoamericano, performances como el de LasTesis, las marchas feministas en Ciudad de México, la lucha por la despenalización del aborto en Argentina y todos los movimientos sociales que vimos nacer marcarán un parteaguas en la historia de las mujeres.

Para este 2020 tenemos pensamos en algunos de los propósitos que podíamos plantearnos para contribuir a la lucha por la equidad y el respeto a las mujeres. Nos encantaría leerte en nuestras redes sociales. Construyámonos juntas.

Cuidarnos unas a otras

No importa si no conoces a la otra mujer, recuerda que todas podemos estar en situaciones de vulnerabilidad. Cuidarnos y escucharnos nos ayudará a crecer. Crea espacios con las mujeres de tu entorno en los que puedan desarrollar sus habilidades y construir redes de apoyo.

Dejar atrás las relaciones tóxicas

Pueden ser amorosas, con tus amigos o familia. Hay personas a las que deberíamos sacar de nuestra vida pues nos restan, traen sólo problemas y se roban nuestra energía. Es momento de poner nuestro bienestar y salud emocional primero. Recuerda que no es tu responsabilidad hacerte cargo de los problemas emocionales de las personas con las que sales.

Cuidar de tu salud

Muchas veces asociamos la salud al peso y no hay nada más alejado a eso. Que 2020 sea el año en el que en verdad nos hagamos responsables de nuestra integridad física y mental. Que en los próximos doce meses podamos hacernos responsables de ir al ginecólogo una vez al año a hacernos los chequeos de rutina; que nunca olvidemos nuestra autoexploración mensual mamaria. Cuidemos la calidad de lo que comemos, no para no subir de peso, sino para nutrir a nuestro cuerpo.

Mejorar nuestras finanzas

No hay nada más empoderador que hacernos cargo de nuestro dinero. Que 2020 sea un año en el que nos hagamos responsables de lo que gastamos, del ahorro y de la importancia de sanar nuestras finanzas.

Ir a terapia

Que en 2020 podamos atrevernos a conectar con nuestros miedos a través de la terapia. Que sea un año para enfrentarnos con la parte de nosotros que nos da miedo para avanzar y lograr superarnos.

