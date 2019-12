5 cosas que pasan cuando comienzas a usar la copa menstrual

No importa cuánto tiempo lleves teniendo "la regla", la llegada de la menstruación cada mes puede ser una verdadera pesadilla para muchas mujeres sin embargo, es algo inevitable. Por suerte, hoy existe un pequeño dispositivo que se ha convertido en una de las mejores opciones para sobrellevarla: la copa menstrual.

Una de las opciones que parecen estar en tendencia es la copa menstrual. Eso sí, hay tantas dudas en torno a ella que muchas mujeres terminan por tenerle miedo. Es momento de aclarar dudas. Aquí hay algunas cosas que pasan cuando decides cambiar las toallas y el tampón por una copa.

Te darás cuenta de cuánto dinero desperdiciaste en productos sanitarios desechables

Algunas tazas pueden parecer caras pero ¡realmente solo necesitas una y no tirarás tu dinero a la basura porque son reutilizables! Aunque el costo inicial de una copa menstrual puede parecer elevado, no necesitarás comprar cajas o paquetes de artículos desechables cada mes como ocurre con las toallas sanitarias o los tampones.

Empiezas a entender más tu ciclo

¿Alguna vez has analizado realmente la sangre que sale en tu periodo? Parece algo desagradable pero es importante que la observes con atención. Cuando usas tampones y toallas, ésta se absorbe y no puedes apreciar las características de tu ciclo de la manera en que puedes hacerlo cuando se acumula en una copa. Te maravillarás de la cantidad de sangre que pierdes y notarás que no es tanta como crees. Observarla te ayudará a entenderla mejor, a notar cualquier anomalía y ver que no es tan desagradable como crees.

Quizá pueda quedarse "atascada"

…Y te asustarás pero te darás cuenta de que realmente no puede ir a ningún lado. Las copas no pueden desaparecer dentro del útero ni tampoco será tan fácil que salgan de ahí. Si sientes que se movió o se perdió en alguna parte, toma un respiro. Todo lo que tienes que hacer es tratar de orinar para relajar los músculos y luego sacarla. No se deslizará pero el tallo se moverá naturalmente más hacia abajo y podrás sacarla.

Te sorprenderá ver cuántas horas puede pasar sin vaciarla.

Los tampones deben cambiarse cada cuatro u ocho horas, según el flujo y siempre puedes correr riesgo del llamado síndrome del choque tóxico (TSS). Puedes quedarte hasta 12 horas con una copa menstrual antes de vaciarla sin preocuparte.

Libre de olores

Debido a que las copas menstruales se acumulan en lugar de absorberse, la sangre se mantiene en estado líquido. Esto no permite que la sangre se seque y cree un olor. Tu copa puede comenzar a tener olor, al igual que tu vagina pero no es nada comparado con el olor a sangre que se descompone en una toalla o un tampón. De todos modos no debes avergonzarte si llegas a detectar algún aroma. Una buena limpieza de tu copa y general, hará la diferencia.

