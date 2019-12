Los amores más fuertes nacen de la atracción mental, y suelen durar más

La belleza es efímera, y conforme van pasando los años se esfuma. Sin embargo, la personalidad e inteligencia siempre puede evolucionar para seguir conquistándote todos los días.

Llegamos a basar nuestras elecciones de pareja por su aspecto físico solamente, anulando todo lo demás. Cuántas veces no hemos escuchado que esa persona "no te merece" solamente porque no tiene los rasgos físicos acorde al estereotipo.

Es la misma sociedad que te cancela si no cumples con el estigma de lo atractivo, y no hay nada más injusto que eso. Somos mucho más que una bonita nariz, un cuerpo delgado, y una sonrisa perfecta.

Cuanto dejas eso atrás, y comienzas a enamorarte del interior de las personas las relaciones comienzan mucho más fuertes. No hay nada mejor que una persona te rete mentalmente, que te haga soñar con sus conversaciones, y las horas se vuelvan minutos en su presencia.

Construir un amor basado en la compatibilidad y la atracción mental siempre tendrá mejores resultados. ¿Cómo elegimos a nuestros amigos? Son aquellas cosas en común y esos rasgos en su personalidad que nos mantienen con ellos.

Esta misma fórmula tendría que aplicarse con la persona que vamos a compartir nuestra vida, y poco debería interferir el físico. No hay mayor satisfacción que tener una conexión emocional y mental con quien tanto te enloquece.

Mientas que el físico suele decaerse, la sabiduría de los años te vuelven alguien aún más interesante. ¿Te ha sucedido?

