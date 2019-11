La diferencia entre los anticonceptivos para mujeres y los nuevos anticonceptivos para hombres

Pastillas anticonceptivas

Las mujeres son culpables en todo momento por sus embarazos. Son ellas las que no se cuidaron, son ellas las malvadas que no los quieren tener o las que no tienen el cerebro para tomar precauciones.

La sociedad exenta de la culpa a los hombres puesto que jamás se pensó en fabricar medicamento para impedir el embarazo, pero que ellos fueran los consumidores.

El hombre se ha librado tanto de esta responsabilidad que los casos de abandono por parte de los padres es muy alto. Por lo tanto, los anticonceptivos masculinos prometen ser toda una revolución ya que el género masculino tendrá una mayor participación en la planificación familiar.

Efectos secundarios para mujeres

Las mujeres pueden llegar a tener.

Nauseas.

Calambres menstruales

Acné.

Sensibilidad en los senos.

Cambios de humor.

Dolor de cabeza.

Aumento de peso.

Aumento del libido.

Efectos secundarios para hombres

Los hombres pueden llegar a tener:

Cambios de humor.

Dolor en la zona de la infección.

Aumento del libido.

En las mujeres hay distintos formatos de anticonceptivos hormonales: píldora, parche, inyección de progestina, implante y DIU. Mientras tanto, en los hombres se están probando los anticonceptivos hormonales: píldora, y hormona inyectable.

Por último, el tratamiento de prevención de embarazos femenino se creó entre 1951 y 1952 en Chicago. Por su parte, el de los hombres todavía continúa en pruebas para lanzarse al mercado.

