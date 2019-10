4 razones por las que tu cuerpo necesita que planees un viaje a la playa ahora mismo

Ah, la playa. Seguro estás soñando con estar ahí en estos momentos, especialmente si estás pasando por un momento de estrés, aburrimiento o ansiedad. Simplemente no hay un lugar tan relajante, hermoso o agradable que la playa.

Y es que combina los placeres más simples de la vida como desconectarse y disfrutar de la naturaleza, lejos de la rutina y el trabajo. La playa nos ayuda a recargarnos y hay muchas razones por las que deberíamos aprovecharla más. Por ello, no es extraño que tu cuerpo pida aunque sea una escapada corta al paraíso. Aquí te decimos por qué.

El sol es una gran fuente de vitamina D

¿Cuánto tiempo llevas sin disfrutar de los rayos del Sol? ¿Recuerdas la última vez que tuviste un bronceado perfecto? ¡Tu cuerpo pide sol! Según información de la Facultad de Medicina de Harvard, la fuente más natural y sustancial de la vitamina depende de la cantidad de luz UVB que le llegue. Esa luz reacciona con un compuesto relacionado con el colesterol y se metaboliza en vitamina D, que es esencial para la salud ósea, crea una piel sana e incluso puede ayudar a mejorar la salud mental. Claro, siempre bajo los cuidados pertinentes como no prolongar la exposición más de 15 minutos o usar bloqueador con filtro de 30FPS o más. .

La arena es un exfoliante natural

Quizá no a todos les guste caminar por la arena pero es parte de la experiencia de ir a la playa. Y al final del día, soportarla tiene sus beneficios. Tenemos entre 3.000 y 7.000 terminaciones nerviosas en cada pie que se despiertan cuando caminas por esos pequeños granos. La arena húmeda actúa como un exfoliante natural y elimina las células muertas de la piel de los pies (y realmente, en cualquier otro lugar del cuerpo), dejándolos renovados y mucho más suaves. La exfoliación mantiene la piel limpia, sana y rejuvenecida. El cuerpo pide un día de spa…pero en la playa para deshacerse de todas esas células muertas.

Contemplar el mar activa un estado de felicidad en tu cerebro

A través de su estudio Blue Mind: The surprising science that shows how being near, in, on, or under water can make you happier, healthier, more connected, and better at what you do. el biólogo marino Wallace J. Nichols afirma que basta con contemplar el mar para ser felices. El mar nos ayuda a oxigenar nuestro cuerpo y relajar nuestra mente. Se ha descubierto que los sonidos del mar estimulan un área del cerebro llamada corteza prefrontal, que es el área responsable de nuestras emociones y reflexión personal, y se dieron cuenta de que los sonidos del mar se expanden y mejoran la autoconciencia y el bienestar emocional.

Adiós estrés

Desenchufarse de la tecnología, los pendientes y el ajetreo de la ciudad es bueno para la mente, el cuerpo y el alma. Según un estudio de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, permanecer conectado constantemente se ha asociado con el estrés, la pérdida de sueño y la depresión. Deja de lado las tabletas y los teléfonos inteligentes y permítete un escape sin tecnología a este oasis de vez en cuando. Un viaje a la playa es un gran momento para ayudarte a centrarte en tu bienestar.

