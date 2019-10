Razones por las que una mujer inteligente sabe estar sola

Se ha construido una civilización en donde los valores de unión, y amor se convirtieron en los cimientos que nos erigen como sociedad. Es decir, vivimos rodeados de estímulos románticos, y nos hacen creer que la soltería es el sinónimo de que algo está mal, que es erróneo.

No obstante, una mujer inteligente rompe con esta ideología que está preconstuida por nuestros antecesores. Se debe recordar que nadie escribe nuestro futuro, y mucho menos una pauta heredada que no cuenta las necesidades personales de los individuos. Ellos se preocupa solamente que todos encajen en un solo molde.

Saben que es mejor estar solas que mal acompañadas

No solamente se refiere a evitar a aquellas personas que no son respetuosas o nos dan el trato que merecemos. También tiene un significado que para muchos es más incomprensible por ser menos evidente, pero no por ello es difícil.

Es ser conscientes que no es correcto estar con alguien por no sentirnos solos. Nadie merece ser el último recurso de otra persona, ni tampoco está bien conformarnos con lo que está delante.

Todos merecemos un amor que sea completo, que al ver ESA sonrisa sintamos la electricidad en nuestro cuerpo, todos queremos volvernos locos por alguien mientras nos acompaña por nuestro camino.

"Si no recuerdas la más ligera locura que el amor te hizo caer; no has amado." William Shakespeare

No idealizan relaciones

En muchas ocasiones el ser humano se deja llevar solamente por razones banales. Es decir, podemos encontrar a alguien que embone de manera increíble con nuestra forma de ser, pero lo terminamos rechazando porque no cabe dentro de los estereotipos de belleza.

Una mujer inteligente sabe separar esto, sabe los modelos que se nos presentan ni siquiera son reales, que todos tenemos defectos y cualidades, y que al final la belleza se marchita. Milán Kundera satiriza en su libro de Los Amores Ridículos, cómo los individuos terminan eligiendo a su acompañante para impresionar a otros, convirtiendo a su pareja en un trofeo, en una carta de presentación.

"Siempre se había sentido inseguro y por eso siempre dependía servilmente de las personas con las que se relacionaba y en cuyas opiniones y miradas trataba de averiguar con temor cómo era y cuánto valía." Milán Kundera.

No tienen miedo a estar solas

Como mencioné en un inicio, se cree que la soltería es algo negativo. En ocasiones hasta se llega ver a otros con pesadumbre porque no han encontrado a su "otra mitad". Pero la soltería no es sinónimo de soledad, al contrario, es un espacio que las mujeres inteligentes usan para conocerse, para batallar con esos demonios internos que todos tenemos, para resolver asuntos pendientes, para divertirse con amigos, para crear lazos inigualables con éstos, para estudiar y crecer laboralmente.

No quiere decir que si tienes pareja no puedas hacer esto, pero todos sabemos que estar junto a una persona requiere mucho de nuestro tiempo, y es inevitable sacrificar un área u otra.

"La soledad es peligrosa. Es adictiva. Una vez que te das cuenta de cuánta paz hay en ella, no quieres lidiar con la gente.! Carl Jung.

No depende de nadie

Retomando las pautas heredadas, se nos ha hecho creer que debemos basar nuestra felicidad en encontrar a nuestra "otra mitad". ¿Esto quiere decir que estamos incompletos?, ¿qué solos no podemos encontrarnos? Esta creencia ha hecho que millones de personas no puedan superar relaciones, que entren en depresión al terminar con su pareja, que no puedan hallar un camino sin la otra persona.

Por supuesto que la vida se disfruta más compartiéndolo con nuestros seres queridos, que el ser humano requiere del contacto de sus semejantes, pero no podemos encasillar nuestra felicidad en un solo individuo, eso es lo que está mal.

Diria nuestra querida María Felix:

"A un hombre hay que llorarle tres días… Y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva"

No se trata de no querer nunca compartir tu vida con alguien, solamente de saberlo cuándo hacerlo y por qué. Asimismo, se debe tener claro que la soltería es positiva si sabes manejarla, no debes estar preocupada porque eres la única de tus amigos que no tiene pareja, porque hasta el momento el amor no te ha sonreído.

Todos tenemos un tiempo diferente, y como mencioné, es mejor esperar un poco que tener una pareja solamente por miedo, por quedar bien, por asumir un rol ajeno.

