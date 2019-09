4 razones por las que estar soltera no significa estar sola

Las solteras vivimos atadas a estereotipos que nos impone la sociedad sobre lo que significa no tener pareja. Para muchos, la soltería sigue siendo vista como algo malo, sinónimo de una "mujer infeliz" o "difícil de amar" sin embargo, no hay que confundir.

Quienes creen que estar soltera es lo mismo que estar sola, están en un error.

1. Estar sola no es solamente estar sin alguien que te llene, sino que es ese tipo de dolor que resuena en tu pecho. Esa sensación aburrida y constante que te sigue durante todo el día. No importa lo que estés haciendo o con quién estés, es imposible sacudir ese sentimiento. Por lo general, esa sensación aparece después de perder a esa persona que hizo especial tu mundo por un tiempo.

Estar solo tiene tantos efectos secundarios: recuerdos, insomnio y confusión. La soledad encapsula las mejores partes de tu vida y te obliga a notar esa profunda ausencia.

LEER MÁS: No te sientas culpable por poner tu felicidad primero

Hay muchas personas que pueden sentirse solas estando en pareja y muchas personas solteras que están en su mejor momento en cuanto a compañía se refiere. En realidad, hay tantas formas de explicar por qué una cosa no es la misma que la otra ya que cada quien lo vive a su manera.

2. Estar soltera no necesariamente es estar sola. Tómalo como un momento para elevar tu confianza e independencia. Cuando realmente aceptas la vida de soltera, comenzarás a disfrutar de tu propia compañía y que tu felicidad depende de ti y de nadie más.

3. Estar soltera no es lo mismo que estar sola porque te da la oportunidad de descubrir lo que quieres. Cuando te sientes sola, es probable que busques a toda costa estar con alguien, perdiendo de vista lo que realmente mereces. Pero si aprendes que la soltería no es estar sola, te darás tiemp para responder esa pregunta con mayor claridad. No puedes asumir que sabes lo que quieres. A medida que la vida cambia, tú también, y también tus prioridades, deseos y necesidades. Así que no te dejes llevar por el "vacío".

4. Estar soltera no tendría que hacerte sentir sola. Te mantienes ocupada con tu trabajo, tu familia, tus amigos. Tienes muchas personas y pasiones diferentes para ponerte a pensar en otras cosas. No estás sentada anhelando una relación. Si encuentras a alguien con quien estar y con quien te sientas satisfecha, ¡genial! pero si no es así, créeme, no es el fin del mundo. Disfruta tu tiempo a solas, eres tu mejor compañía.

LEER MÁS: La ansiedad en amistades tóxicas es real, y es necesario alejarse

Te recomendamos en video