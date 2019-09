7 cosas que SÍ puedes decirle a una persona que padece depresión para calmarla

La depresión suele ser uno de los padecimientos más malinterpretados de todos. No se trata solamente de "sentirte triste" o de "tener ganas de llorar". Es normal sentirte triste cuando te peleas con un amigo o cuando rompes una relación sin embargo, es una emoción que pasa. Cuando una persona tiene depresión, esto no es tan simple.

La depresión es como ahogarse, como si dejases de respirar; es una pesadez que no te deja avanzar. A menudo, las personas que se encuentran alrededor de alguien con este padecimiento suelen creer que las palabras de aliento son un motor que ahuyenta el malestar. Pero no es así. A veces, los consejos y palabras bonitas no son suficientes para calmar esto y puede hacerlo peor.

Si conoces a alguien que atraviesa por algo así, lo mejor es que sepas lo que SÍ podrías decir para darle un respiro.

"¿Quieres un poco de espacio?"

Aunque es importante mostrar apoyo al estar presente en la vida de alguien con depresión y asegurarse de que no se aíslen, a menudo un tiempo a solas puede ser útil para digerir cómo se siente o simplemente recargar sus baterías. Ofrecerle espacio a alguien si realmente lo necesita puede ser una buena idea.

"Estoy aquí para ti"

El hecho de saber que hay alguien ahí cuando lo necesitamos puede ser un gran consuelo. Muchas personas con ansiedad y depresión se niegan a pedir ayuda, ya que no quieren molestar a otros con sus problemas. Expresarle a un ser querido que estás ahí cuando esté listo para hablar es un buen comienzo para abrir comunicación.

"Te amo"

Sentirse solo, molesto e indefenso puede ser aterrador. No siempre necesitas tener la respuesta a sus problemas, ya que rara vez hay una solución perfecta. Decir "Te amo" a alguien que sufre, le hace saber que tiene tu apoyo sin importar por lo que estén pasando.

"Todo va a estar bien"

Suena simple, pero es reconfortante. Cuando las personas están pasando por un mal momento, a menudo lo primero que viene a la cabeza son las peores fatalidades. una forma de calmarlos es recordándoles que todo estará bien y que siempre puede haber algo mejor.

"No creo que estés loco"

El estigma en torno a la salud mental hace que muchas personas llamen "locos" a quien padece algún trastorno. Muhas personas con depresión y ansiedad tienden a sentirse solos o señalados por lo que decirles que "no están locos" es un gran alivio. Es importante hacerle ver a la persona que entendemos que es una enfermedad real y que lo apoyas en su proceso.

"No es tu culpa"

Los problemas de salud mental no son fáciles de tratar y en muchas ocasiones es fácil decirle a una persona con depresión que tiene la culpa por estar así. Decirle que "no es su culpa2 es un gran alivio ya que le das a entender que sabes que no es un proceso y que salir toma tiempo pero sobretodo que no es algo que quiera tener.

"No eres una carga"

Las personas con depresión a menudo tienen a sentir que son una carga para los demás ya que están consientes de que tienen amigos y familiares apoyándolos alrededor. Sin embargo, por más que los ayuden, no es tan fácil para ellos salir de su estado por lo que las personas terminan sufriendo con ellos. Es importante que dejes claro que estás dispuesto a ayudar siempre que puedas, sólo asegúrate que esto no ponga en peligro tu salud. Trata siempre de apoyar y orillarlos a recibir ayuda profesional.

