El secreto de la juventud podría estar en el yoga y la meditación

Envejecer es un proceso natural de la vida pero es posible cambiar la forma en la que vives el proceso, el secreto está en practicar yoga y meditar. Así que olvídate de las pastillas, los masajes y las cremas milagrosas. Si bien esto puede tener un efecto a corto plazo, no hay nada como los movimientos y respiraciones para restaurar tu cuerpo por dentro y por fuera.

Existe la idea errónea de que el yoga es solo para personas flexibles o que solo comen plantas y viven en plena paz, que no siempre es el caso. El yoga te acepta tal como eres, vienes con lo que tienes y, a partir de ahí, puedes moverte hacia asanas (posturas de yoga) que te ayudarán de adentro hacia afuera. Quizá te suene demasiado complicado practicarlo pero si puedes respirar, puedes hacer yoga. No necesitas pagar demasiado por ello, basta con que hagas un espacio en el que te sientas cómoda y tranquila.

Los movimientos de esta práctica pueden mejorar su cuerpo con articulaciones más saludables, fuerza muscular, salud ósea, postura, buen flujo sanguíneo y mucho más. Con la meditación, que va de la mano, pueds mejorar el metabolismo, la agudeza mental, una mejor función cerebral y aprender a apreciar el momento presente creando menos ansiedad. Más gratitud y, en última instancia, una vida más feliz.

CONCENTRACIÓN

La práctica del yoga, es la práctica del momento presente. Al estar al tanto de lo que está sucediendo en este momento y no distraerse con sus pensamientos, el yoga puede ayudarlo a tomar decisiones más claras, sin olvidar lo que hizo hace dos días o qué comida acababa de comer debido a lo presente que estaba cuando esas actividades tuvieron lugar. Hay una mejor oportunidad de recordar información y también mejora la resolución de problemas.

SIN TENSIÓN

El yoga tiene la capacidad de ayudarte a reducir el estrés, la ansiedad, la ira y llevarte a un estado mental más tranquilo. Al practicar la meditación, las asanas y aprender con el tiempo para controlar tus pensamientos, puede tener el efecto de una mentalidad más saludable. Como resultado, te sientes más a gusto en lugar de estresada o tensa.

ESTAR CONTENIDO CON USTED MISMO

Sentirse físicamente más fuerte es solo uno de los beneficios de una práctica de yoga, ya que tonifica los músculos y también les da oxígeno. Si estás luchando con la apariencia física, tener una práctica continua de yoga ayudará a tu cuerpo a estar más tonificado, ya que te estás moviendo y trabajando todo tu cuerpo a través de las asanas. Una buena postura también puede crecer a partir de su práctica, ayudando a tu cuerpo a estar más alineado y una excelente manera de sentirse seguro, donde su autoestima puede crecer.

BELLEZA INTERNA

La filosofía del yoga dice no hacer mal a los demás, ser sincera, no robar, tener autocontrol y no apego. Al aprender y practicar esto, el yoga puede guiarte a tener relaciones más saludables y un corazón más compasivo para el mundo. No hay nada más rico que una belleza pura que viene de adentro, que solo irradiará y brillará fuera de ti.

CORAZÓN JOVEN

Con la práctica de ciertas asanas, el yoga puede ayudarlo a mejorar la circulación sanguínea en todo su cuerpo y también a llevar oxígeno fresco a sus células. Hay algunas inversiones, como el soporte para la cabeza y el hombro que traerán sangre oxigenada saludable a su corazón al estar boca abajo. Reduce el riesgo de ataques cardíacos u otros problemas cardíacos al practicar yoga, todo lo cual conduce a un corazón feliz y saludable. Una circulación sanguínea saludable también ayuda con el crecimiento celular y la piel sana, luciendo y sintiéndose más joven en cada práctica.

