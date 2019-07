Lo que un hombre enamorado hace después de la intimidad

Los seres humanos estamos en una época difícil. El miedo a todo se ha vuelto una cárcel que nos priva de nuestra propia libertado. Nos han vendido este sentimiento hasta el punto de no seguir nuestras pasiones.

El amor es el más claro ejemplo, vivimos en una sociedad que te enseña a no ser vulnerable. Quien cae en esto se vuelve un ente débil y es juzgado por ello. Por lo tanto, todos buscan esconder sus sentimientos. Porque al final, quien termina lastimado es el que perdió una batalla que ni siquiera nosotros entendemos.

No hay medallas, no hay trofeos, solamente la aceptación de una sociedad en donde jamás saldrás impune. Por eso cada días se ha vuelto más difícil saber si alguien en verdad está enamorado o no.

1.- Te abraza mucho.

Cuando te abraza mucho después de haber terminado podría indicar que se siente muy a gusto con tu presencia. Sin embargo, los fuckbois también suelen caer en estas prácticas, así que no te puedes confiar.

2.- Te mandan un mensaje.

Siempre es lindo que busquen cuando es alguien que sí te interesa. Por eso, si ya pasó la relación sexual, y continúa igual de atento, amable y caballeros…es alguien que sí te quiere por ti misma.

3.- Te da un beso en la frente.

Una señal de protección,o enreda sus dedos por tu cabello, o hace cualquier gesto que denote ternura.

4.- Se te queda viendo a los ojos.

Te mira a los ojos, a los labios, hace del momento algo íntimo y especial.

5.- Te expresa sus sentimientos.

Si te expresa repetidamente sus sentimientos DESPUÉS del acto es que es algo serio. Durante podría ser un poco engañoso porque el momento íntimo muchos lo aprovechan para crear un escenario, pero pocos se atreven a mencionarlo después del acto.

6.- Procura el tiempo después de la relación.

Ni se va ni tampoco hace que te vayas después de la intimidad. Procura pasar tiempo después, te lleva a desayunar, se quedan de ver pronto o simplemente duermen juntos.

7.- Te hace la plática después.

A muchos les molesta que se duerman inmediatamente sin decir nada. Pero este punto puede ser muy personal, sin embargo, sí se siente la indiferencia de alguien que solo quería tener relaciones sexuales.

