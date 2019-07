La ciencia explica si es sano y posible practicar el poliamor

¿Crees que nos podemos enamorar de más de una persona al mismo tiempo? ¿Existe algo como aquello que llaman 'corazón de condominio'? Pues sí, existe, y se llama poliamor.

Existen quienes no creen que esto sea real. Muchas veces por prejuicios o ideas preconcebidas pensamos que esto no es posible, que es sólo un pretexto para no comprometerse o andar de cama en cama sin ningún tipo de consecuencia.

La realidad es que existe, sí hay personas –hombres y mujeres- que tienen la capacidad de relacionarse erótica y afectivamente con más de una persona al mismo tiempo.

Poliamor: cuando amas y estás con más de una persona La sexóloga Alessia Di Bari nos habla sobre qué es el poliamor y cómo puedes darte cuenta de que puedes ser un poliamoroso

Lo importante y lo que diferencia al poliamor de un mujeriego u hombreriega cualquiera es la honestidad, las personas poliamorosas no engañan a sus parejas, todas saben de la existencia de las otras parejas. Información completa

¿Qué dice la ciencia?

Bueno, según Bjarne Holmes, psicólogo del Champlain College en Vermont las personas que están en una relación poliamorosa se comunican mucho mejor.

«(Las parejas poliamorosas) hacen muchas cosas que, si las parejas monógamas las hicieran, sus relaciones serían mucho mejores», explicó Holmes en su estudio.

Fue la revista Psychoneuroendocrinology, quien lanzó un estudio sobre las parejas que practican el poliamor. Descubrieron que ellos se recuperan mucho más rápido de cualquier problema, a comparación de las parejas monógamas.

No hay tanta información del poliamor por ser una práctica relativamente nueva, al menos es más aceptada y común actualmente.

