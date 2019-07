Puedes ser alérgica al ejercicio y no te habías dado cuenta

Si eres de las que odia ir al gimnasio y no puedes entender a las personas que se empeñan en llevar una vida fitness, te tenemos una buena noticia, ya que ahora tendrás una muy buena excusa para no ejercitarte (o por lo menos para decirle que no a tu amiga cuando insiste en correr maratones juntas) y es que existe una condición que te hace alérgica al deporte.

Si bien para la mayoría de las personas es normal sentir cansancio y dolor muscular, para las personas que sufren de anafilaxia inducida por ejercicio la actividad física puede provocar hasta dificultades para respirar, manchas rojas sobre la piel, presión baja y problemas de digestión.

Aunque esta enfermedad puede llegar a poner en riesgo la vida de las personas, en realidad es poco común, ya que solo al rededor del 2% de la población la padece.

En realidad no se sabe cuál es la verdadera causa de esta alergia, pero algunos alimentos combinados con ejercicios pueden llegar a detonar los síntomas. Si has notado que tu cansancio y molestias durante el ejercicio son excesivos, lo mejor es que bajes la intensidad de tu entrenamiento y consultes a tu médico.

