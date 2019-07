5 formas de reducir tu ansiedad en 30 días que todas deberíamos conocer

Quienes padecen ansiedad saben que vivir con ella puede ser una montaña rusa de emociones, mientras que unos días puede parecer que se ha ido, otros días se siente como una carga que te impide realizar hasta las tareas más sencillas, todo empeora si tienes en tu vida situaciones que añaden estrés como un trabajo demandante o una vida personal complicada. Desafortunadamente la ansiedad no es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana, pero si existen algunas cosas que podemos hacer para ayudar a disminuirla notablemente.

Cómo tratar la ansiedad

Identifica qué la produce

Comienza a prestar atención a las cosas que te provocan ansiedad, identifica cuáles son los cambios en tu cuerpo y qué los detonan, ¿Suceden cuando realizas una actividad específica o cuando estás en compañía de alguien en particular? De la misma manera debes saber cuándo son los momentos en que te sientes más relajada como cuando estás paseando a tu perro, viendo televisión, etc.

No pelees con tu ansiedad

Es normal que cuando comienzas a sentirte ansiosa, tu primer instinto es intentar ignorar la ansiedad con la esperanza de que desaparezca, sin embargo esto puede tener el efecto contrario, lo mejor es reconocerlos y estar conscientes de porqué son incómodos para nosotros para poder dejarlos pasar.

Di que no

Decir que no puede parecer muy muy sencillo, pero para las personas con ansiedad puede no serlo tanto. Decir que no a las cosas que no te hacen feliz o que sabes que te provocarán ansiedad puede ayudarte a reducirla.

Aprende a estar presente

Concéntrate en el presente sin pensar en el futuro o el pasado, ya que esto puede generar ansiedad por situaciones que no puedes controlar, busca actividades que te ayuden a concentrarte en lo que sucede aquí y ahora y procura dejar pasar los pensamientos sobre el futuro que te preocupen.

Busca ayuda

No está mal admitir que necesitamos ayuda y si sientes que eres incapaz de controlar tu ansiedad, debes acudir con un experto que pueda trabajar contigo para encontrar técnicas que te ayuden a mejorar tu calidad de vida.

