5 preguntas que debes hacer a tu pareja para descubrir si está listo para una relación seria

Intentar comenzar una nueva relación con alguien puede ser complicado, ya que cuando al fin has conocido a alguien que comparte los mismos gustos e intereses que tú aun pueden existir dudas sobre lo que cada uno espera, cómo y cuándo dar el siguiente paso. Si llevas tiempo saliendo con alguien y quieres saber si está listo para tener una relación formal pero no sabes cómo preguntarlo, puede ser útil que antes descubras cuáles son sus planes para el futuro próximo, cómo se siente respecto al compromiso, si es que comparten la misma idea de una relación amorosa.

Todas estas interrogantes pueden parecer un tema sensible cuando aún se está conociendo a alguien, sin embargo si tu intensión es llegar a algo serio, es necesario saber la respuesta para descubrir qué tan compatibles pueden llegar a ser en realidad, en todo caso es mejor saber que no es así antes de involucrarse más en una relación que no terminará por satisfacerlos a ambos. Para lograr tener una idea más clara sobre lo que la otra persona quiere y saber si coincide contigo, lo mejor es platicar tranquilamente y que ambos puedan contestar estas preguntas, de esta manera podrán descubrir si están listos para una relación.

Preguntas que deberías hacer si quieres una relación seria

¿Cuáles son sus prioridades en este momento?

Lo primero que deben preguntarse es cómo es su estilo de vida actual, cuánto tiempo pueden invertir en otra persona, ¿Están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo libre para estar con alguien más? Si ambos coinciden que una de sus prioridades es poder establecer una relación con alguien deben tener en cuenta que una relación requiere de tiempo y esfuerzo por ambas partes, por lo tanto si en este momento lo primero es su trabajo, sus estudios o ustedes mismos, entonces tal vez no estén en el mejor momento para comprometerse con alguien más.

¿Qué significa una relación para cada uno?

Una de las principales preguntas que deben hacerse antes de comenzar una relación es preguntarse qué significa para ustedes estar en una relación, ¿Qué es lo que esperan de su pareja?, ¿Es la monogamia importante?, ¿Cómo han sido sus experiencias anteriores? Estos son puntos importantes que te dirán si son compatibles o no, además de revelar cuál es su actitud hacia las relaciones y cuáles son los aspectos que más valoran en una pareja.

¿Cuáles serían las cualidades que te gustaría que tu pareja tuviera?

Más allá de la atracción cuando se piensa en tener una relación seria con alguien se piensa en todas las cualidades que alguien podría poseer y que mejoraría nuestra vida, ya sea que nos complementen o que podría dejarnos nuevas lecciones, es por eso que es importante saber cuál es su ideal y si es que poseemos algunas de esas virtudes.

¿Cómo sería tu relación ideal?

En ocasiones las relaciones amorosas tienden a fracasar debido a que las expectativas que ambas partes tienen sobre su pareja no coinciden con la realidad, lo mejor es tener claro qué es lo que cada uno busca en otra persona para saber si podrían tener éxito estando juntos.

¿Qué sería algo que nunca perdonarías en una relación?

Así como es importante saber lo que se espera de una relación, también es crucial estar en la misma página sobre las cosas que no deberían suceder, así sabrán qué es lo más importante para ambos y podrán llegar a un acuerdo sobre lo que les agrada y lo que no.

