Peinados para graduación con cabello suelto para completar tu look

En este temporada de graduaciones tu cabello puede ser el protagonista de tu look , no solo porque enmarca tu rostro y destaca tus rasgos, si no porque además el estilo adecuado puede hacer resaltar tu vestido y accesorios aún más, es por eso que hemos buscado los peinados para graduación con cabello suelto ideales para cada estilo y tipo de pelo para que encuentres tu hairstyle ideal.

Romántico

Si tu estilo es más romántico puedes optar por un look despreocupado con ondas suaves y acompañarlo con una trenza en forma de diadema.

Cabello corto

Si tu cabello es corto, puedes estilizarlo con ondas muy sueltas para agregar solo un poco de movimiento y decorarlo con tus accesorios preferidos, así ellos serán los protagonistas.

Ondas Marcel

Este estilo es ideal para el cabello largo, consiste en ondas muy marcadas que dan un efecto elegante y vintage a tu look, es uno de los preferidos para las alfombras rojas.

Natural

Si lo que buscas es un look natural y relajado, estiliza tu cabello con ondas muy suaves y sujétalo detrás de tus orejas, es el peinado ideal para vestidos strapless y para accesorios llamativos en el cuello y orejas.

Sexy

Si tu estilo es más sexy, elige un peinado que brinde mucho volumen a tu cabello, puedes complementarlo con trenzas o una media cola de caballo alta.

De lado

Si tu cabello es delgado y quieres darle un ligero efecto de volumen, elige un peinado de lado con ondas, puedes agregar una trenza en el lado opuesto al cabello suelto o sujetarlo con accesorios.

Recogido medio

Si quieres un peinado que luzca más elaborado pero deje tu cabello suelto, elige un recogido medio que te ayudará a mantener tu rostro despejado mientras tu cabello luce por detrás.

