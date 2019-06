Esta es la razón científica por la cual te sientes atraída por un mismo tipo de hombre

Si alguna vez has pensado que todos tus novios se parecen, no estás equivocada, tener un "tipo" es muy común para la mayoría de las personas, cuando se trata de buscar una pareja inconscientemente nos sentimos más atraídos a un tipo de personalidad, pero esto no tiene nada de malo y tiene que ver con la forma en que aprendemos a relacionarnos.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Toronto, las personas tienden a involucrarse en relaciones románticas con personas que comparten similaridades en su personalidad con sus ex parejas y no con ellas mismas.

Esto se debe a que en todas las relaciones, las personas aprenden estrategias para comprender la personalidad de su pareja, por lo tanto es más fácil buscar que la personalidad de una nueva pareja se parezca a la de su ex, de esta manera se pueden transferir las habilidades que se aprendieron en la primera relación para hacer funcionar una nueva.

Aunque este es un proceso natural que nos ayuda a adaptarnos, puede volverse dañino para nuestra salud mental si frecuentemente elegimos parejas problemáticas, por ejemplo si notas que todas tus ex parejas han tenido problemas hablando de sus emociones, comprometiéndose o de co dependencia. Estar consciente de estos problemas puede ayudarte a resolverlos, ya que al identificar cuáles son las conductas de las que quieres alejarte, puedes evitar volver a caer en las mismas relaciones tóxicas.

Si has tenido problemas repetitivos en tus relaciones, se recomienda que pienses cuáles son los factores en común que propiciaron que la relación fracasara, de esta manera tendrás más claridad sobre cuál es el verdadero problema y puedes evitar caer en el mismo ciclo.

