Cómo superar una infidelidad en el matrimonio según los expertos

Una infidelidad puede ser la peor transgresión en una relación, no solo por el hecho en sí mismo, sino por el dolor que produce la traición y la mentira, sin embargo esto no siempre significa el final, ya que existen muchas parejas que han podido superar esta experiencia y han logrado tener una vida juntos, sin embargo no es un camino fácil y requiere del compromiso de ambos para reconstruir la relación.

Los peinados para cara redonda que definen tu rostro Descubre cuáles son los estilos para tu cabello que te ayudan a definir tu rostro y resaltar tus facciones.

Cómo superar una infidelidad en el matrimonio

De acuerdo con expertos en relaciones de pareja y sicología existen algunos pasos que se deben seguir al intentar reparar una relación después de una infidelidad y aunque no son fáciles y toman tiempo, las parejas que logran realizarlos tienden a quedarse juntas.

Detener el engaño

Existen varias cosas que tiene que pasar para que la pareja pueda superar una infidelidad, pero la primera y más importante es dejar de ser infiel, de esta manera la pareja puede comenzar a trabajar recuperar la confianza, para que esto suceda ambos deben estar dispuestos a realizar cambios y tener el deseo de mantener el vínculo con su pareja.

Ser honesto

Para poder recuperar la confianza, se recomienda ser muy honesto, una de las técnicas usadas por los expertos en terapia de pareja es que la persona que fue traicionada haga tantas preguntas como quiera las cuales deben ser contestadas por su pareja, esto ayuda a tener más claridad y despejar todas las dudas para poder comenzar a perdonar.

Cómo superar una infidelidad en el matrimonio

Reconocer otros problemas

Para poder continuar con la relación es importante revalorarla más allá del engaño, identificar sus problemas existentes antes de la infidelidad y trabajar en resolverlos, de esta manera es menos probable que vuelva a suceder.

Acepta que no será lo mismo

Una de las cosas que más puede causar frustración después de una infidelidad es la idea de que la relación no volverá a ser igual, sin embargo esto puede ser bueno, ya que para lograr un nuevo comienzo es necesario realizar cambios para que las cosas funcionen mejor entre ambos.

Cómo superar una infidelidad en el matrimonio

Te recomendamos en video: