Ejercicios de bajo impacto para quemar muchas calorías y mantenerte en forma

El entrenamiento de bajo impacto es ideal para las personas que se están recuperando de una lesión o que no pueden realizar movimientos bruscos o cargar debido a indicaciones médicas, pero esto no significa que no sea efectivo, ya que existen varios ejercicios que queman muchas calorías sin riego de ejercer demasiada presión en el cuerpo.

Ejercicios para quemar calorías sin riesgo

A continuación te decimos cuáles son los ejercicios de bajo impacto que puedes realizar para mantenerte en forma y quemar calorías.

Nadar

El agua es mucho más densa que el aire, por lo que nadar requiere de mayor esfuerzo que algunos ejercicios que se realizan fuera del agua, pero para que sean efectivos quemando calorías debe de combinarse la velocidad y la resistencia, por lo que los aquaerobics y los ejercicios contra reloj son los mejores.

Ciclismo

Ya sea una clase de spinning o que prefieras salir a recorrer la ciudad en tu bicicleta, esta es una actividad de bajo riesgo que puede llegar a quemar muchas calorías si se hace vigorosamente.

quemar calorías - Getty

Yoga

Aunque esta actividad no es vista como muy intensa, en realidad puede llegar a hacerte quemar muchas calorías, además de tonificar tu cuerpo, darte mayor flexibilidad y movilidad sin riesgo de lesiones.

Circuitos de cardio

Los circuitos de cardio que combinan ejercicios como sentadillas, peso muerto y lagartijas hacen que trabajes distintas áreas de tu cuerpo sin ejercer demasiada presión en las articulaciones.

quemar calorías

