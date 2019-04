Peinados fáciles que te harán lucir increíble en tus eventos de noche

Durante los eventos de noche uno de los elementos clave de tu look es tu cabello, ya que el estilo ideal puede elevar completamente tu apariencia y hacer lucir tu atuendo; sin embargo no es necesario que inviertas mucho tiempo y dinero para lograr una imagen sofisticada, ya que existen varios peinados de noche que puedes lograr tú sola con facilidad. A continuación te damos algunas ideas para verte increíble durante una ocasión especial.

Peinados de noche que elevarán tu look

Chongo despeinado

Este look romántico es muy fácil de lograr, ya que no necesitas que quede perfecto para que se vea bien, puedes partir tu cabello de lado y hacer dos trenzas partiendo de la raya a la altura de la mitad de tu cabeza, cepilla el resto del cabello de las puntas hacia la raíz aplicando spray en cada mechón para darle más volumen y crea un chongo bajo con ayuda de pasadores y ata las trenzas a su alrededor, puedes dejar algunos mechones sueltos para un look despreocupado.

Peinados de noche

Recogido medio

Este es uno de los peinados más sencillos, solo tienes que hacer dos torcidos de cada lado y unirlos por detrás de tu cabeza, repite este paso hasta llegar a la mitad de tu cuello.

Peinados de noche

Cola de caballo

Puedes cambiar la apariencia de tu cola de caballo empezando con una trenza francesa y recogiendo el cabello restante en una cola de caballo.

Peinados de noche

Chignon

Un peinado sofisticado y fácil de hacer es un chignon, solo necesitas hacer tres colitas bajas, trenzarlas y entrelazarlas entre ellas.

Recogido con bandana

Si tienes una bandana que quieras usar como accesorio, puedes colocarla en forma de diadema y enrollar tu cabello en la parte de abajo.

