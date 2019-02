Ser impuntual y discutir, cosas que jamás debes hacer en San Valentín

Muchos de los errores se perdonan entre la pareja, pero esos mismos errores no se perdonan si los cometes el 14 de febrero. Revisa estas cosas que jamás debes hacer en San Valentín.

¿Es tu primera cita en Sal Valentín? ¡Felicidades! Haz comenzado una nueva etapa de tu vida, más comprometida con el amor. Pero al ser tu primera vez, debes tomar en cuenta algunos detalles.

Sé puntual

Eso dice mucho de tu personalidad y de lo importante que es esa persona para ti. También habla del respeto que sientes hacia el tiempo de los demás.

Además, seguro has estado deseando esa cena romántica, así que no hay razones para desaprovechar esta valiosa oportunidad que el amor te brinda.

Busca un sitio nuevo

Jamás lleves a tu pareja a donde llevaste a tu ex. Es no se perdona nunca, el tiempo lo dice todo y los secretos no son eternos.

Y si decides guardar ese secreto, verás que siempre estará rodando en tu cabeza y en algún momento lo compararás con tu pareja.

Logra que sea un momento especial, en un sitio nuevo, que sea valioso para ambos y con los años puedan recordar de buena manera.

Evita discusiones, cosas que jamás debes hacer en San Valentín

Si intentas buscar una razón para discutir, mejor te hubieras quedado en casa. Hay más razones para estar contentos que para estar enojados.

Si la razón de su salida fue una reconciliación, entonces abre tu mente y permite que esa reconciliación se dé de verdad.

¡Suerte en tu cita! Comparte estas recomendaciones si sabes de alguien que las necesita.

