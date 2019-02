Midful Eating: La dieta de los famosos para el cuerpo y la mente

Esta técnica es reconocida y aceptada entre los famosos para perder peso y mantener una mente activa. Cómo hacer la dieta Midful Eating, milagrosa para el cuerpo y la mente.

Más que una fórmula, es un estilo de vida para tomar el control de forma consciente de los alimentos que se ingieren.

Mientas más despierto estés ante lo que comes, mejores son los resultados que obtendrás. Hay quienes comes de forma desmedida, otros no recuerdan cómo dejaron el plato por estar distraídos.

También hay quienes comen y miran el celular a la vez. Es una forma de ingerir alimentos para nada saludable.

Muchas de las acciones que realizamos, las hacemos de forma mecanizada o inconsciente, así como respira.

Cómo hacer la dieta Midful Eating

La técnica plantea tener una estrecha relación con los alimentos, mientras mayor atención tengamos, mayor será el disfrute. Se convertirá en un acto placentero, lo que tiende a generar menos frustraciones.

Debemos entender nuestro cuerpo, siempre es bueno determinar qué tipo de hambre tengo, emocional, física, auditiva, visual, variaciones emocionales y hormonales. Siempre es bueno comer con hambre física.

¿Recuerdas esas costumbres de antes? Como no hablar en la mesa o no caminar mientras comes.

La proteína vegetal es la una fuerte alimenticia primordial para esta dieta baja en grasa, dándole un valor agregado a las legumbre.

En la dieta se recomienda consumir aguacate, arroz integral, tofu y todas las frutas. Se trata de saber qué comer, cómo comerlo y cómo disfrutar de los alimentos sin la prisa que genera nuestro ritmo de vida acelerada.

Sobre carnes

La carne ciertamente es la fuente de proteínas más usual, que repone rápidamente la masa corporal. Pero no se estila comerla con tanta frecuencia ya que también puede generar enfermedades cardiovasculares.

La ingesta de proteína animal se le atribuye la aparición de algunos tipos de cáncer como el estomacal, colon recta y esófago, entre otros.

