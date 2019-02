Si te aterra tener estrías, controlar tu peso es indispensable para evitarlas

La idea no es que creas que tenemos una fórmula mágica contra las estrías. Es muy importante controlar las dietas. Tips para evitar las estarías.

Ya cuando aparecen en tu cuerpo son difíciles de eliminar, pero es posible que con estas recomendaciones puedas minimizar las probabilidades de tenerlas.

Alimentos ricos en zinc

Es un mineral esencial para las personas que necesitan mejorar sus defensas. Estas defensas evitan que la piel se agriete ante cambios en tu cuerpo.

Una dieta rica de este mineral es vital a lo largo de tu vida. La carne d cordero, las ostras, el germen de trigo, el hígado de ternera y el chocolate tienes mucho zinc.

Vitaminas A, C y D

La vitamina A ayuda al mantenimiento de tejidos blandos y óseos, también fortalecen la piel. La mantienen hidratada.

¿Dónde encontrarla? En huevos, leche, zanahorias y espinacas.

A su vez, la vitamina D se genera de forma natural por la exposición del cuerpo a la luz directa. También es posible obtener esta vitamina de alimentos como el pescado, huevos y las setas.

Para la cicatrización de los tejidos, la vitamina C es fundamental. Come frutas como kiwi, naranjas y fresas. Las verduras de hojas verdes también tienen vitamina C.

Controla tu peso, tips para evitar las estarías

Ocurre mucho que en los embarazos y partos la piel cambie y se estire. Que vuelva correctamente a su lugar solo depende de ti y los alimentos que tengas a la mano.

Engordar o adelgazar rápidamente hace que la piel sufra, no tiene tiempo de regenerarse y volver a su lugar. Entonces aparecen las cicatrices en la piel.

