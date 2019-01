5 comportamientos que realiza quien que está enamorado de ti

Te presta atención

No al nivel que seas su hija y tenga que estar el 100% detrás de ti mimándote. Los dos tienen vidas independientes y por lo tanto está bien que no estén todo el tiempo juntos.

Sin embargo, cuando está contigo nada más le interesará. Cuando alguien te gusta, no quieres irte, ni que se acabe, y poco interesa lo que pase alrededor.

Sonríe mucho cuando está contigo

Si no puede evitar sonreír, te ve mucho, y busca tu contacto…le interesas. Es inevitable no esbozar sonrisas cuando estás con la persona que te gusta. Si está distraído, en su celular, y prefiere reírse con otras cosas… algo no va tan bien, y es mejor que hablen de su situación.

Mira mucho tu boca

Cuando estás pensando en besar a alguien o simplemente se te antojan sus labios, pues los volteas a ver mucho. Si esa personita especial no te quita la mirada de la boca, es bastante obvio cuales son sus intenciones. Esto no asegura que esté enamorado de ti, pero sí que siente una gran atracción.

También lee: Tres razones por las que un hombre te ignora aunque le intereses

Nueva Mujer Tres razones por las que un hombre te ignora aunque le intereses "La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí".

Hace esfuerzos por estar contigo

Sabemos que entre más crecemos menos tiempo libre tenemos y mucho menos energía. Por eso, aunque tal vez no pueda estar como un colegial contigo todo el tiempo, si buscará cualquier pretexto. Cuando tienes tantos pendientes, estar con alguien es hacer un esfuerzo.

Si le gustas, simplemente ahí estará para ti.

Te escucha con mucha atención

Te gusta alguien y quieres saber todo de esa persona. No es por personalidad, es química. Quieres escucharla, saber qué le gusta, y qué no. Si esa persona solo habla de él, y procura no escucharte, aguas, tal vez solamente te tiene ahí para no estar solo.

Te recomendamos en video: