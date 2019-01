Tres razones por las que un hombre te ignora aunque le intereses

Las razones por las que te podrían rechazar

Hay una película que no es muy buena, pero es imposible no disfrutar. Cinematográficamente hablando es muy sencilla, pero provoca que todos se puedan identificar y eso, socialmente hablando, hace que sea bien recibida por el público.

"A él no le gustas tanto" marca la premisa que siempre intentamos encontrar explicaciones alternas para entender por qué esa persona no quiere estar con nosotros. Lo peligroso, es que en ocasiones terminamos echándonos la culpa de dichas separaciones.

Traducción: Nos animamos a creer que si un hombre actúa como un cretino total, eso significa que le gustas.

¿Será qué hablé de más?, ¿no soy tan atractiva?, ¿es aburrido estar conmigo?; son muchos cuestionamientos muy comunes. Asimismo, otras veces creemos es el destino, o que ellos tienen demasiado miedo de estar con nosotros y por eso permitimos que pasen una y otra vez sobre nosotros.

¿Ya viste lo peligroso que es? Más cuando la explicación es muy sencilla. Simplemente, no le gustas tanto. No hay trucos, no hay magia, y no hay teorías alternas. Un ser humano que está muy interesado en otro hace lo imposible por conseguirlo.

Algunos más activamente que otros, pero siempre hay señales. Sino te da tu lugar, si te esconde, si no te llama ni te busca…. vete de ahí. No hay un mensaje oculto y son muy pocos los casos en donde resulta de forma distinta.

El filme explica esto de forma muy clara. Aunque maneja los casos "atipicos", porque claro, estos también existen, entiendes que son pocas las veces que se dan. No es por deprimirte, pero es mejor entenderlo lo más pronto posible para no dejar que pisen nuestro respeto propio.

Las tres claves que se prometieron

1.- Te quiere, pero no está convencido: Esto quiere decir que sí hay una atracción y un cariño, pero no le gustas lo suficiente como para salir de su zona de confort.

2.- Sabe que no eres para él: Se divierte contigo, pero tiene muy claro que solamente eres el viaje y no el destino.

3.- Tiene miedo (caso atípico): Nos encanta creer que este es nuestro caso siempre, pero son pocas las ocasiones. A veces hay gente que ha sufrido tanto que tiene miedo de abrirse. Es real, pero también es la fórmula perfecta de cualquier libro y película.

Traducción: No le hables, no le gustas.

En la vida real es aún más difícil y como dice el trovador Silverio Rodríguez "La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, se quedan allí".

