5 actitudes de Joe Goldberg, protagonista de You, que indican abuso emocional en la pareja

Si ya viste "You", la nueva serie de Netflix, seguramente notaste la locura de su protagonista Joe Goldberg desde el primer capítulo y seguramente más de una vez llegaste a desesperarte con la inocencia de Beck, tan enamorada de él, o de quien ella creía que era, que resultaba incapaz de ver sus mentiras y manipulaciones, pero ¿Cómo es que alguien puede ser tan ciego? La verdad es que como Beck, la mayoría de las personas que se encuentran dentro de una relación abusiva son incapaces de reconocer su propia situación y los errores de su pareja, lo cierto es que para quienes ven las cosas desde afuera la toxicidad puede ser muy evidente, pero para quienes la viven no tanto.

Aunque la serie muestra una situación de violencia llevada al extremo, existen algunas actitudes que denotan desde el inicio de la relación que Beck se encuentra frente a un abusador, a pesar de sus mentiras y su fachada de "novio perfecto", existen algunas señales que delatan su comportamiento obsesivo y manipulador.

Las señales escondidas en You para detectar a un abusador

"Eres perfecta"

La historia esta contada desde la perspectiva de Joe y por eso desde un inicio siempre lo escuchamos decir de Beck "eres perfecta y mereces lo mejor", aunque esto podría parecer romántico en realidad no lo es, ya que al pensar que ella es "perfecta" es incapaz de reconocer sus errores, siempre que Beck tiene un problema, él la justifica culpando al mundo y todos a su alrededor en lugar de hacerla ver que ella tiene el control de su vida. Esto no es un error, es la táctica que él emplea para hacerla sentir victimizada y lo vea como el único que la entiende y se preocupa por ella, después de todo, siempre está de su lado.

Siempre juntos

Desde el inicio de su relación Joe idea la manera de pasar todo el tiempo posible con ella, prácticamente viven juntos, van juntos a todas partes, incluso cuando ella quiere pasar tiempo con sus amigas y eventualmente, él le propone que trabaje en su librería. Esto hace que ella se aisle y pierda por completo su privacidad, por eso no es sorpresa cuando de pronto ella decide que necesita espacio para ir a terapia, la primera reacción de él es estallar en celos y exigir ver su teléfono celular.

Nada de amigos

Joe no soporta a nadie que no apruebe su relación, si bien logra engañar a la mayoría de las personas con su actuación de novio ideal, se propone destruir a la mejor amiga de Beck cuando sabe que no esta feliz con la relación e intenta alejar a Beck de él, más tarde en la historia incluso se plantea deshacerse de su psicólogo al sentir celos por que Beck le cuenta sus problemas y siente que la única persona con la que debería hablar es con él.

No más secretos

Joe está paranoico, celoso y esta convencido de que su novia esta escondiendo un romance con su psicólogo, espía su celular e incluso la sigue para asegurarse de que va a los lugares que le dice, en algún punto ella lo descubre y lo enfrenta, pero claro, él miente.

Cambio de papeles

En un punto de la relación, Joe siente que Beck comienza a alejarse de él, ha tomado terapia y comienza a darse cuenta de las fallas en su relación, entonces para hacerla sentir culpable se presenta como la víctima, le dice que él siempre la ha apoyado y ha hecho todo para que sea feliz y entonces es ella quien lo hiere, al final su técnica funciona y ella regresa a su lado.

