Cómo puedes ayudar a una amiga que vive una relación tóxica sin que se aleje de ti

Cuando una persona cercana se encuentra en una relación tóxica, siempre es difícil saber si se debe o no interferir, y aunque en la mayoría de los casos muchos prefieren no hacerlo por temor a perder esa amistad, si no se hace nada, las consecuencias de esa relación pueden llegar a ser fatales para la persona que se encuentra dentro de ella.

Cómo identificar una relación tóxica

Primero debes saber identificar si la relación de tu amiga es realmente tóxica, si la respuesta es sí a estas afirmaciones, es momento de que hables con ella.

Te sientes tensa cuando su novio está presente: No es una regla que deban gustarte todos los novios de tus amigas, pero si sientes tensión en cada momento o que cualquier cosa puede terminar en una gran pelea entre ambos, es una señal de alerta.

Discuten todo el tiempo: Si frecuentemente tu amiga te cuenta que se ha peleado con su novio, esto habla de inestabilidad en la relación, la cual puede ser producto de abusos emocionales .

Le dan regalos exagerados: Es verdad que todos tenemos formas diferentes de demostrar nuestro amor, pero en ocasiones los abusadores compensan su mal comportamiento con regalos excesivos para demostrar su "cariño".

Se aleja de personas que no aprueban su relación: Esto puede ser un mecanismo de defensa, pues a pesar de saber que algo no anda bien, se niegan a ver la realidad.

Justifican a su pareja: Cuando alguien señala que su pareja hizo algo mal, ella de inmediato lo justifica diciendo que no siempre es así, que esta bajo mucha presión o que no es su culpa.

Qué hacer para ayudar

Es normal dudar si se debe intervenir en la relación de otra persona, sin embargo cuando su autoestima y salud emocional se encuentran en peligro, es el deber de todo amigo intentar hacer algo pero ¿Cómo empezar?

No critiques

Cuando ella mencione una situación que detectes que es de abuso no digas cosas como: ¡Ya déjalo!, ¿Por qué sigues ahí? o ¡Así son los hombres!

En lugar, recuérdale que es importante para ti y que te preocupas por su bienestar, es por eso que te preocupa la relación en la que se encuentra.

Escúchala

Cuando ella hable escúchala, incluso si has intentado ayudarla y ella no lo acepta, es mejor que sepa que siempre estarás ahí, ya que los abusadores intentan aislar a la víctima para hacerla co dependiente.

Deja en claro que es violencia

Si bien debes mostrar apoyo también debes dejar en claro que lo que su pareja esta haciendo es violencia y debería buscar ayuda.

